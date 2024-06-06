Tüm zamanların en iyi 10 aşk filmi

Ve geldik listemizin 1 numarasına. Michael Curtiz'in yönettiği zamansız bir romantik dram olan Casablanca (Kazablanka) çekildiği ilk günden bu yana tekrar tekrar izlenilen ve barındırdığı dialoglardan sonsuz sayıda alıntı yapılan, türünün en iyisi olarak değil, aynı zamanda şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri olarak da kabul ediliyor.
İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen 1942 yapımı film, bir gece kulübü ve kumarhane işleten Amerikalı Rick Blaine'in (Humphrey Bogart) hayatını konu alıyor.
Eski sevgilisi Ilsa Lund (Ingrid Bergman), kocası Victor Laszlo (Paul Henreid) ile birlikte kulübüne girdiğinde Rick'in özenle koruduğu mesafe paramparça olur. Tarihin önemli bir dönemindeki gerçek aşkın ve büyük fedakarlığın tanıdık bir öyküsünü konu alan filmde, dönemin en ünlü aktörleri rol alıyor.
Bogart'ın Rick Blaine'i canlandırması sinemanın en ikonik performanslarından birini sunuyor: bıkkın, kendi kendine hizmet eden bir gece kulübü sahibinden kahraman bir figüre geçişi kinayenin mükemmel bir kullanımı olarak dikkat çekiyor.
Bergman'ın Ilsa Lund'u da aynı derecede ilgi çekici; onunla Bogart arasındaki kimya, karakterlerinin işkence dolu aşkını satacak kadar elle tutulur ve inandırıcı. Film sadece sinema tutkunlarının değil, fantastik bir aşk hikayesinden hoşlanan ortalama bir izleyicinin de arayacağı türden bir başyapıt.