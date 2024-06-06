Tüm zamanların en iyi 10 aşk filmi

80'lerin en gişe hasılat rekorlarını kıran Moonstruck, listemizin 10. sırasında bulunuyor. Film, Brooklyn'in İtalyan-Amerikan toplumunda geçiyor. Genellikle pragmatik olan Loretta Castorini (Cher), sıkıcı ama güvenilir erkek arkadaşı Johnny Cammareri'nin (Danny Aiello) evlenme teklifini kabul eder. Ancak görüşmediği küçük kardeşi Ronny (Nicolas Cage) ile tanıştığında beklenmedik bir şekilde aşık olur. Daha sonra ailede karmaşık ilişkiler ve karmaşık duygularla uğraşan tek kişinin kendisi olmadığını öğrenir.

Norman Jewison'ın yönettiği Moonstruck, aşkın ve onun yol açtığı kaosun komik ve şaşırtıcı derecede anlayışlı bir anlatımını içeriyor. Filmde Johnny Cammareri karekterine hayat veren Cage, izleyicilere aşkın kusurlu olması gerektiğini hatırlatan rolüyle tam bir oyunculuk dersi veriyor.