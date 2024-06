Tüm zamanların en iyi 10 aşk filmi

Gün Doğmadan (Before Sunrise), yönetmen Richard Linklater'ın ünlü üçlemesinin ilk filmi. Film, aldatıcı derecede basit bir önermeye sahip romantik bir dram. Hikaye, Avrupa'yı dolaşan bir trende başlıyor ve burada Amerikalı gezgin Jesse (Ethan Hawke) ve Fransız öğrenci Céline (Julie Delpy) sohbet ediyor. Jesse, ABD'ye dönüş uçağına yetişmek için Viyana'ya giderken, Céline ise Paris'e gidiyor. Birbirlerine çekilip, bir hevesle Viyana'ya inmeye ve geceyi birlikte şehri keşfederek geçirmeye karar veriyorlar.

Before Sunrise ve onu takip eden iki film Before Sunset ve Before Midnight , minimalist olay örgüleriyle tanınıyor. 1995 yapımı film çoğunlukla diyalog odaklı, büyük ölçüde iyi yazılmış bir senaryoya ve Hawke ile Delpy arasındaki kusursuz ekran kimyasına ve her şeyin mümkün göründüğü sıcak romantik atmosfere dayanıyor.

90'ların en iyi filmlerinden biri olarak anılan Before Sunrise, kısacık bir günde aşık olmanın nasıl bir his olduğunu gösteren mükemmel bir portre çiziyor.