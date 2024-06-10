Tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmi

Tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmi
Düzenleme: Serhat Ağa

Sinemalar insanlar için her zaman bir kaçış olmuştur. İyi bir filmi bitirdikten sonra insanın yaşadığı rahatlama, neşe ve rahatlık başka hiçbir şeye benzemez. Romantik komediler insanları eğlendiren, herkesin izleyebileceği birtürdür: İster bir aile buluşmasında, ister genç bir çiftin romantik anlarında... İşte bu listede gelmiş geçmiş en iyi 10 romantik filmler hakkında kısa bilgiler barındırıyor. Hadi başlayalım...

1/10
Tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmi 1

1999 yapımı Notting Hill veya ülkemizde bilinen adıyla Aşk Engel Tanımaz, şimdiye kadar yapılmış en iyi romantik komedilerden biri olarak kabul ediliyor. Yönetmen koltuğunda Roger Michell'ın oturduğu filmin senaristi Richard Curtis.

Filmin yapımcılığını Duncan Kenworthy üstlendi ve duygulu müzikleri Trevor Jones tarafından bestelendi. Film 360 milyon doları aşan bir gişe hasılatı elde ederek bu alanda da oldukça büyük bir başarı elde etti.

Vizyona girdiği ilk günden itibaren film eleştirmenlerinin tam not verdiği film, üç Altın Küre Ödülü adaylığı da dahil olmak üzere çeşitli ödüller aldı. Filmin adeta yıldızlar geçidini andıran kadrosunda Anna Scott rolünde Julia Roberts, Will Thacker rolünde Hugh Grant, Bernie rolünde Hugh Bonneville yer alıyor.

Film, Hugh Grant'ın canlandırdığı Will Thakur karakterine ait bir kitap dükkanına Anna Scott'a hayat veren Julia Roberts'in girmesiyle başlar ve ikilinin hayatı bir daha düzelmemek üzere değişir. Filmde bu iki kitap sevdalısı ikilinin insanların ve şöhretin ötesindeki ilişkilerinde nasıl ayakta kaldıklarına şahit olacaksınız.

2/10
Tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmi 2

Çılgın Zengin Asyalılar adıyla ülkemizde vizyona giren Crazy Rich Asians filmi 2018 yapımı olup yönetmen koltuğunda Jon M. Chu oturuyor.

Filmde Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan ve Michelle Yeoh gibi pek çok başarılı oyuncu yer alıyor. Bunca yıldızı bir araya getirmek için 30 milyonluk yatırımla 239 milyon civarında bir bütçe elde eden film, 76. Altın Küre Ödülleri gibi birçok prestijli ödüle layık görüldü ve en iyi komedi filmi olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Film, Henry Golding'in hayat verdiği Nick adında bir adamla ilişkisi olan ve ailesiyle tanışmayı planlayan Rachel'ın etrafında dönüyor. Constance Wu'nun canlandırdığı Rachel karakteri, ailesi ülkenin en zengin ailesi olan bir kadın. Kadın, gevezelik eden akrabalarla ve onların kıskanç içgüdüleriyle uğraşmak için giriştiği komik ilişkilerle kendine hayran bırakıyor.

3/10
Tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmi 3

Romantik komedi filmlerinden bahsedildiğinde akla gelen ilk filmlerden biri 1940'lı yıllarda çekilen, The Philadelphia Story'dir. Türk sinema severlerin Philadelphia Hikayesi adıyla da bildiği çalışma, Philip Barry'nin aynı adı taşıyan tiyatro oyunundan uyarlama.

George Cukor tarafından yönetilen filmin harika senaryosunu ise Donald Stewart'a ait. Macauly Connor rolünde James Stewart, Dexter Have rolünde Cary Grant ve Tracy Lord rolünde Katherine Hepburn'ün yer aldığı harika bir kadroya sahip olan film, esprili senaryosu ve oyuncuların muhteşem performansıyla o günden beri pek çok film eleştirmenin övgüsünü topladı. Kuru kuruya övülmekle de kalmayan film Altı Akademi Ödülü'ne aday gösterildi ve En İyi Aktör (James Stewart) ve En İyi Uyarlama Senaryo (Donald Stewart) ödüllerini kazandı.

Philadelphia'nın zengin sınıfını konu edinen film, Katharine Hepburn'un hayat verdiği Tracy Samanth karakteri ile Cary Grant'ın oynadığı Dexter kişisinin boşandıktan sonra başından geçen drama soslu romantik olayları başarıyla beyaz sahneye yansıtıyor.

4/10
Tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmi 4

1987 yılının en iyi filmleri arasında gösterilen Broadcast News (Haberler), James L. Brooks imzası taşıyan senaryosuyla öne çıkıyor. Senaristi, yönetmeni ve yapımcılığı aynı kişi tarafından üstlenilen ilk filmlerden olma özelliğine de ssahip.

Filmin oyuncu kadrosunda William Hurt, Albert Brooks ve Holly Hunter yer alıyor. Bu romantik komedi filmi gişede büyük bir başarı elde etti ve yedi Akademi Ödülü adaylığı da dahil olmak üzere çeşitli ödüller aldı.

Film, Ulusal Film Sicili tarafından "kültürel ve tarihsel açıdan önemli" olarak gösterildi. Film, haber kanalının yollarını değiştirmeye karar vermesiyle ve başrolün hayatındaki seçimleri yapması gerektiğinde sırayla değişir.

5/10
Tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmi 5

1977 yapımı Annie Hill'in hem izleyiciler hem de film yapımcıları üzerinde büyük bir etkisi olduğu kabul edilir. Bu hicivli romantik komedi en iyi uyarlama senaryo dalında 16 kez Akademi Ödülü Adaylığı rekoruna sahip olan Woody Allen tarafından yazılıp yönetildi.

Film büyük bir gişe başarısı yakalayarak 4 milyon dolarlık bütçeyle 44 milyon dolar toplamayı başardı. Filmde Diane Keaton, Alvy Singer rolünde Woody Allen, Rob rolünde Tony Roberts yer alıyor.

Film, New Yorklu bir stand-up komedyeni olan Alvy Singer'ın hikayesini konu alıyor. Hayatını ve sonunda Annie Hill ile yeni ilişkisini şekillendiren geçmiş ilişkilerini de ustalıkla anlatan film, günümüz ilişkilerindeki iniş çıkışlarına da ilginç bir şekilde ışık tutuyor.

6/10
Tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmi 6

Jonathan Levine tarafından yönetilen Long Shot veya Türk seyircilerin bildiği adıyla Denemeye Değer adlı film Andy Serkis, Seth Rogen, Charlize Theron, Bob Odenkirk, Alexander Skarsgard gibi isimlerin rol aldığı romantik komedi filmlerinden biridir.

Filmin hikayesi ve senaryosu Dan Sterling'e ait. Lionsgate şirketi tarafından yapımı üstlenilen film, başarılı senaryosu ve efektleriyle yaklaşık 60 milyon dolar hasılat elde etti. Film özellikle kadraj kullanımıyla eleştirmenlerden alkış aldı.

Risklere ve sıkıntılara karşı her zaman kolları açık olan Fred Flarsky adında sert bir gazeteciye entelektüel bir politikacı olan Charlotte Field arasında geçen ilginç hikayeyi konu ediniyor.

7/10
Tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmi 7

Roma Tatili veya orjinal adıyla Roman Holiday adlı film 1953'ten beri en çok izlenilen romantik komedilerden biri. William Wyler'ın yönettiği Amerikan romantik komedi filmin senaryosu Dalton Trumbo ve John Dighton imzası taşıyor. Filmin efsanevi müzikleri ise Georges Auric'e ait. Filmin başrollerinde Gregory Peck, Audrey Hepburn ve Eddie Albert yer alıyor. Film gişe başarısının yanı sıra, üç Akademi Ödülü alarak da kendinden bahsettirdi..

Filmde veliaht Prenses Ann, ülkesinin dış ilişkilerini geliştirmek amacıyla Avrupa'ya bir gezi yapar. Hastalanır ve doktor ona bir iğne yapar. İğne olduktan sonra bilinci bulanıklaşan Prenses, kendini sokaklara vurur. Kısa bir süre sonra haber muhabiri olan Joe tarafından bulunur ve evine götürülür. Muhabirimiz onun kim olduğunu öğrendiğinde film de başlamış olur.

8/10
Tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmi 8

Charlie Chaplin'in yer almadığı bütün listelerin eksik kalacağını söylemeye gerek yok. City Lights veya bizdeki kullanılan adıyla Şehir Işıkları, 1931 yılında vizyona girmesiyle büyük bir ilgiye mazhar oldu.

Filmin en iyi yanı, bizzat Charlie Chaplin tarafından yazılmış, yönetilmiş ve yapımcılığını üstlenmiş olması. Filmde ayrıca Virginia Cherrill, Florence Lee ve Harry Myers gibi beyaz perdenin efsaneleri de yer alıyor.

Amerikan Film Enstitüsü'nün En İyi Amerikan Filmleri listesinde 11. sırada yer alan film, Küçük Tramp'ın kör bir kızla olan aşk hikayesini konu alıyor. Film, onun kıza ve ailesine nasıl destek olmayı ve sonunda bir araya gelmeyi başardığını başarıyla gösteriyor.

9/10
Tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmi 9

2020 yapımı The Half of It adlı film, ülkemizde daha ziyade Bir Bilsen adıyla biliniyor.

Alice Wu'nun yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği çılgın romantik komedi filminin oyuncu kadrosunda Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire, Enrique Murciano, Catherine Curtin ve benzeri yıldızlar yer alıyor. Filmin dünya çapında üne sahip olması, Netflix adlı platform tarafından yayınlanmasıyla oldu.

Film, liseli bir çocuğun kendisi gibi liseli bir kıza aşık olmasıyla ilgili yaygın ama ilginç bir nokta etrafında dönüyor. Masum ve açık sözlü Çin asıllı Amerikalı öğrenci olan Ellie Chu, Jock adlı başka bir çocuğa, her iki oğlanın da sevdiği Aster adlı kızı etkilemede yardım eder. Film, aşk ve kahkahanın birleşimini, kalpleri birbirine bağlamayı ve bunu öğrenmeyi konu alıyor.

10/10
Tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmi 10

Dört Nikah Bir Cenaze veya orjinal adıyla Four Weddings and a Funeral adlı filmin senaryosu Richard Curtis imzası taşıyor. Mike Newell tarafından yönetilen 2020 YAPIMI romantik komedinin başrollerinde Hugh Grant, Kristin Scott Thomas ve Andie MacDowell yer alıyor.

Film, kalbinin arzuladığı kıza karşı duygularını ifade edemeyen Charles'ın etrafında dönüyor. Zaman ve olaylar geçtikçe, duygularını ve iyi hissettiren bir duyguya nasıl yaklaşıldığını keyifle öğretip izleyenleri güldürüyor.

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