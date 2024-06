Tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmi

2020 yapımı The Half of It adlı film, ülkemizde daha ziyade Bir Bilsen adıyla biliniyor.

Alice Wu'nun yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği çılgın romantik komedi filminin oyuncu kadrosunda Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire, Enrique Murciano, Catherine Curtin ve benzeri yıldızlar yer alıyor. Filmin dünya çapında üne sahip olması, Netflix adlı platform tarafından yayınlanmasıyla oldu.

Film, liseli bir çocuğun kendisi gibi liseli bir kıza aşık olmasıyla ilgili yaygın ama ilginç bir nokta etrafında dönüyor. Masum ve açık sözlü Çin asıllı Amerikalı öğrenci olan Ellie Chu, Jock adlı başka bir çocuğa, her iki oğlanın da sevdiği Aster adlı kızı etkilemede yardım eder. Film, aşk ve kahkahanın birleşimini, kalpleri birbirine bağlamayı ve bunu öğrenmeyi konu alıyor.