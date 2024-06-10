Tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmi

1999 yapımı Notting Hill veya ülkemizde bilinen adıyla Aşk Engel Tanımaz, şimdiye kadar yapılmış en iyi romantik komedilerden biri olarak kabul ediliyor. Yönetmen koltuğunda Roger Michell'ın oturduğu filmin senaristi Richard Curtis.

Filmin yapımcılığını Duncan Kenworthy üstlendi ve duygulu müzikleri Trevor Jones tarafından bestelendi. Film 360 milyon doları aşan bir gişe hasılatı elde ederek bu alanda da oldukça büyük bir başarı elde etti.

Vizyona girdiği ilk günden itibaren film eleştirmenlerinin tam not verdiği film, üç Altın Küre Ödülü adaylığı da dahil olmak üzere çeşitli ödüller aldı. Filmin adeta yıldızlar geçidini andıran kadrosunda Anna Scott rolünde Julia Roberts, Will Thacker rolünde Hugh Grant, Bernie rolünde Hugh Bonneville yer alıyor.

Film, Hugh Grant'ın canlandırdığı Will Thakur karakterine ait bir kitap dükkanına Anna Scott'a hayat veren Julia Roberts'in girmesiyle başlar ve ikilinin hayatı bir daha düzelmemek üzere değişir. Filmde bu iki kitap sevdalısı ikilinin insanların ve şöhretin ötesindeki ilişkilerinde nasıl ayakta kaldıklarına şahit olacaksınız.