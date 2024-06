Tüm zamanların en iyi 10 Rus filmi

2. Come and See (Gel Gör) - 1985

Tüm zamanların en iyi savaş filmlerinden biri. Film, Almanlar Sovyetler Birliği'ndeki köyünü kuşatırken, ergenlik çağındaki cesareti onu bir grup direniş savaşçısına katılmaya iten Florya adında genç bir çocuğun hikayesini anlatıyor.