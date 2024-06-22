Tüm zamanların en iyi 10 Rus filmi

10. The Banishment (Sürgün) - 2007

Ermeni-Amerikalı yazar William Saroyan'ın 1953 tarihli romanı The Laughing Matter'dan sertbest bir şekilde uyarlanan The Banishment, tatil için memleketlerine giden bir çiftin etrafında dönüyor. Oraya vardığında kadın kocasına tekrar hamile olduğunu ve çocuğun kendisinden olmadığını söyler. Acı arttıkça koca, duruma en iyi nasıl tepki vereceğini bulmaya çalışarak durumu kavramaya çalışır.

Sürgün, duygulara ve onların karmaşıklığına ham, duygusallıktan uzak bir bakış sunan efsane bir yapım. Filmin prömiyeri 2007 Cannes Film Festivali'nde yapıldı ve Altın Palmiye'ye aday gösterildi.