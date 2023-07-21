Tunç Soyer'in bakanlığa karşı mücadelesinde son gelişme: Bakanlığın ne yapmak istediğini ifşa etti

2020 ege denizi depreminden sonra büyük hasar gören Buca cezaevi boşaltılmış, ve 2020’nin aralık ayında ise yıkımı gerçekleşmişti.

Olay sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Buca Cezaevi arazisini yapılanmaya ve şehirleşmeye açmak isterken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise “Buca cezaevi arazisi halkındır ve tümüyle yeşil alan olmalıdır.” Diyerek duruma itiraz edip, olayı mahkemeye taşımıştı. Mahkeme kararı ise inşaat ve rant çalışmasını durdurmuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başından beri tepki gösteren gazeteci Zafer Arapkirli Buca cezaevi arazisinin yeşillik alan olması gerektiğini söylemiş ve İzmir Büyükşehir Belediyesine destek vermişti.

Arapkirli, paylaştığı tweet'de şu sözleri sarf etti: , “Ağaç, yeşil, doğa düşmanları! Sizi asla affetmeyeceğiz, o lanet olasıca beton aşkınızdan boğulun!” dedi. Yazının altına ise Tunç soyer’in sosyal medyada ifşa ettiği fotoğrafı paylaştı. “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapmak istediği ve bizim talep ettiğimiz.” Yazılı başlık altında ortadan bölünmüş iki ayrı resim paylaştı.