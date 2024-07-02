Tunca Nehri alarm veriyor

Yaz aylarıyla birlikte tarımsal sulama için kullanılan nehirlerde su seviyeleri kritik seviyelere düşmüş durumda. Son ölçümlere göre, DSİ Suakacağı İstasyonu'nda Tunca Nehri'nin debisi saniyede 5 metreküp olarak ölçüldü, ancak nehrin bazı kesimlerinde akış tamamen durmuş durumda. Bu kesimler adeta bir göl gibi görünüyor; su yüzeyi bitki ve yosunlarla kaplanmış, yer yer balçıklarla örtülmüş durumda. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte nehirde atılan çöpler de gün yüzüne çıkmış durumda.



Edirne sakinlerinden Caner Özdemir, son yılların en kurak ve sıcak yazını yaşadıklarını belirtti. Nehirdeki su akışının azaldığını vurgulayan Özdemir, kuraklığın etkisinin oldukça hissedildiğini dile getirdi.

Özdemir, "Nehirde su neredeyse akmıyor, bitki örtüsü ve balçıkla kaplanmış durumda. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte çöpler de ortaya çıktı. İnsanlarımızın çöplerini doğaya değil, çöp kutularına atması gerekiyor" dedi.



Kuraklık nedeniyle suyun bilinçli kullanımı ve kontrollü sulama önlemleri de alınmış durumda. Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, su seviyesinin yükseleceği zamana kadar kontrollü sulama uygulamalarının devam edeceğini açıklamıştı.