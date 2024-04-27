Tunceli-Erzincan karayolu araç trafiğine kapatıldı

Kaynak: İHA
Tunceli-Erzincan karayolu araç trafiğine kapatıldı
Tunceli-Erzincan karayolunda meydana gelen heyelandan dolayı yol araç trafiğine kapandı.

Tunceli Erzincan karayolunun 63. kilometresinde heyelan meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Öğle saatlerinde yaşanan yoğun yağış sonrası heyelan meydana geldi.

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Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yol araç trafiğine kapanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yolun her iki tarafında kalan araçların tekrar ilerlemesi için Pülümür Belediyesi, düşen kaya parçaları ve toprağı temizlemek için çalışma başlatırken, gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda temizlenen yol, tekrar ulaşıma açıldı.

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