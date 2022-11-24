Tunceli Ovacık SYDV geçici personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Tunceli Ovacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde geçici istihdam etmek üzere 2 pesonel alacak. Son başvuru tarihi 28 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3) 18 yaşını bitirmiş olmak.

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5)Başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır Ovacık'da ikamet ediyor olmak (Devamlı ikamet adresi eğitim ve benzeri sebeplerden dolayı geçici olarak Ovacık'da ikamet etmeyenler istisnadır)

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya

kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-İş Talep Formu (Ovacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan temin edilebilir.)

2-Erkek Adaylar için en az B sınıfı ehliyet ve aktif araç kullanmaya yönelik herhangi bir sağlık problemi olmamalıdır.

3-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge.

4-SGK Kaydı bilgisi.

5-1 adet vesikalık fotoğraf

6-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.)

7- Müracaat tarihi itibariyle son 6 aydır Ovacık'da ikamet ettiğini gösterir ikametgah belgesi

8-Adli sicil belgesi. (Aslı veya onaylı sureti)

9- Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı olmadığına, her türlü

iklim koşullarında her türlü taşıt ile seyahat etmesine engel bir durum olmadığına dair hastaneden

alınacak sağlık raporu ( Aslı veya onaylı sureti)