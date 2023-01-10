﻿Tunceli Pertek SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Tunceli Pertek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), temizlik personeli olmak üzere geçici 3 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.



BAŞVURU ŞARTLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2-Medeni Hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş 50 yaşını doldurmamış olmak.

4-TCK 53.maddesinde belirtilen süreleri geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihale alım ve satımlara fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarına mahkum olmamak.

5-Kamu haklarından mahrum olmamak.

6-Adayların en az ilköğretim mezunu olması gerekmektedir.

7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmaması(Kazanan adaylar tarafından sağlık raporu ile belgelendirilecektir).

8-Vakfımızda son 1(Bir) yıl içinde önce kendisi veya beraber yaşadığı hane bireylerinden birinin tek seferlik merkezi yardımlar hariç olmak üzere ayni yada nakdi yardım almış olması veya düzenli yardım alıyor olmak.

9-Ilan tarihinden itibaren son 6 (Altı) ay süreli ay içinde Pertek llçe merkezi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

10-İşin süresi: Işe alınacak personel için 2 (iki) ay deneme süreli olmak kaydı ile Belirli Sürelidir.

11-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

12-Başvuran adaylardan belirtilen şartları sağlayan adaylar Pertek SYDV Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecektir.

13-Pertek SYDV belirtilen sayıda veya belirtilen sayıdan daha az personel alıp almamak, alımı tek taraflı iptal etmek, veya proje başlama süresini ertelemek konularında tamamen serbesttir

14-Işe alınacak personel, vakfımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi proje hizmet birimlerinin temizliğini yapmak, Vakıf Başkanı, Vakıf Mütevelli Heyeti ile Vakıf Müdürünün Vakıf faaliyet alanı ile ilgili vereceği işleri yapacaktır.