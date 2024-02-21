Tunceli’de aranan 9 şüpheli yakalandı

Yakalanan şüpheliler arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar, ifadeye çağrılanlar ve adli para cezası olanlar da var.

Operasyonlarda 3'ü 0-5 yıl, 2'si 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler yakalandı. 3 şüpheli ifadeye çağrılmasına rağmen gelmediği için, 1 şüpheli ise adli para cezasını ödemeyi geciktirdiği için gözaltına alındı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların sokaklarda gezerek halkın huzurunu bozmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Halkın huzuru ve güvenliğini sağlamaya yönelik kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini belirtti.