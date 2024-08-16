Tunceli’de buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Tunceli’de buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Tunceli’nin Pülümür ilçesi yakınlarında buğday yüklü bir tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Pülümür karayolu üzerindeki Üzümlü Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamit B. yönetimindeki 27 AHV 137 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle virajda güvenlik önlemleri alan jandarma trafik ekipleri, yolun güvenliğini sağladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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