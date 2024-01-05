Tunceli’de husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü

Tunceli Mazgirt’te, 42 yaşındaki Kaya Doğan husumetli olduğu 41 yaşındaki Gündüz Çelik’in yurtdışından döndüğünü öğrendi. Gündüz Çelik’in evinin önünde onu beklemeye başladı. Çelik’in otomobiliyle evine geldiğini gören Doğan, onu araçtan zorla indirip av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gündüz Çelik, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Gündüz Çelik’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kaya Doğan ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin devam ettiği bildirildi.