Tunceli’de kapatılan yol açıldı

İHA'nın haberine göre, Tunceli’de dün kent genelinde etkili olan aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle dereler taşarken bazı yollarda da deformasyon meydana geldi. Pertek ile Çemişgezek karayolu yağıştan ötürü meydana gelen deformasyon nedeniyle bir süre çift taraflı araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yol bugün yeniden ulaşıma açıldı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Aşırı yağış ve yağışın yol platformunda yarattığı deformasyon nedeniyle trafiğe kapatılan Pertek-Çemişgezek Karayolumuzun 23-48 kilometreleri arası araç trafiğine açılmıştır” denildi.