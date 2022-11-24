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Şehit Necmettin öğretmenin ismi, öğretmenevinde yaşayacak

Tunceli'de, PKK'lı teröristlerce kaçırılıp, şehit edilen 8 aylık sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın (23) ismi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenevine verildi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 12:43
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Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen 8 aylık sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın adı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenevine verildi

Şehit Necmettin öğretmenin ismi, öğretmenevinde yaşayacak
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde görev yapan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye gittiği sırada Tunceli-Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce yolu kesilip, aracı yakılarak kaçırıldı daha sonra da şehit edildi. Necmettin Yılmaz'ın ismi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenevine verildi. 'Tunceli Öğretmenevi'nin ismi değiştirilip, 'Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü' yapıldı.

Tunceli Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tunceli Öğretmenevimizin adı 'Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü' olarak değiştirildi. Hain PKK/PYD terör örgütünü lanetliyor, şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" denildi.

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