Tunceli'de uyuşturucu operasyonu. 11 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Bu çerçevede, Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda bir miktar kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)
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