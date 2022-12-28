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Tunceli'de uyuşturucu operasyonu. 11 gözaltı

Tunceli'nin Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 20:11
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Tunceli'de uyuşturucu operasyonu. 11 şüpheli gözaltına alındı

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu. 11 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu çerçevede, Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda bir miktar kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)

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