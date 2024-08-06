Tunceli’deki yangını söndürmek için asker devreye girdi

Bölgeye askeri helikopterler ve çok maksatlı yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın, araç yolunun bulunmadığı dağlık alanda başladığı için karadan müdahale edilemeyince, jandarma helikopterleri bölgeye 6 jandarma özel harekat ve 2 jandarma asayiş komando timi, ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü'nden 17 personel sevk etti.

Toplamda 147 kişilik bir ekip, yangına müdahale etmek üzere bölgeye indirildi. Diyarbakır Hava Grup Komutanlığı'ndan da Jandarma Genel Komutanlığı'na ait S-70 tipi çok maksatlı bir yangın söndürme helikopteri görevlendirildi.

Yangının yaklaşık 100 dönümlük bir alanda etkili olduğu belirtilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.