Tüneli su basması nedeniyle tren seferleri iptal edildi

Kaynak: İHA
Tüneli su basması nedeniyle tren seferleri iptal edildi
İngiltere’de Thames Nehri’nin altındaki tünelde yaşanan su baskını sebebiyle en az 20 tren seferi iptal edilmek zorunda kalındı.

İngiltere’de, halk güne su basını kaosuyla uyandı. Kent kontluğundaki Ebbsfleet ile Londra’daki St Pancras uluslararası tren istasyonları arasında yer alan Thames Nehri’nin altındaki tünelde su sızıntısı meydana geldi. Tünelin sular altında kalmasının ardından en az 20 tren seferi iptal edildi. İngiltere’yi Avrupa ülkelerine bağlayan bir alanda yaşanan su baskını nedeniyle İngiltere’den yeni yıl kutlamaları için diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyenler yolda kaldı.

Birleşik Krallık merkezli yüksek hızlı tren hizmeti sunan Eurostar tarafından yapılan açıklamada, yetkililerin sorunu çözmeye çalıştığı, fakat iptal edilen sefer sayısının artabileceği aktarıldı. Londra’dan Paris, Brüksel ve Amsterdam’a sefer gerçekleştiren Eurostar açıklamasında yolcuların ücretlerini eksiksiz geri alabileceğini ya da değişim yapabileceklerini bildirdi.

Bir diğer İngiliz demiryolu işletme şirketi Southeastern de yüksek hızlı tren seferlerini gün sonuna kadar iptal ettiğini açıkladı. Ayrıca şirket açıklamasında, İngiltere, İskoçya ve Galler'deki tüm demiryolu hatlarındaki altyapı hizmetlerinden sorumlu olan Network Rail ve bazı bölgelerdeki su temini ve atık su arıtmasından sorumlu Thames Water’da görevli mühendislerin sorunu çözmeye çalıştığını kaydetti.

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