Tünelin içinde korkunç kaza. Tır şoförü ölümcül hata yaptı aşırı hız yapan araçlar arkadan yapıştı

Selatin Tüneli’nde meydana gelen kaza bir kez daha trafik kurallarının ne derece önemli olduğunu gözler önüne serdi. Aydın’daki bir taziyenin ardından Bursa’ya dönmek üzere yola çıkan 38 yaşındaki şoför Vasıf S.’nin sürdüğü araca, kontrolden çıkan tır feci bir şekilde çarptı.

Kaza’da Vasıf S. ve yanındaki 63 yaşındaki amcası Bayram S. yaralandı.

AŞIRI HIZ YAPINCA OLANLAR OLDU

Kazanın hemen ardından kapanan tünelde aşırı hız yapan araçlar öndeki kaza yapan araçlara yapıştı. Zincirleme kaza sonrasında yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Trafik kurallarının üst üste uygulanmaması sonucunda meydana gelen zincirleme kaza tünelde bulunan güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte gelen polis ekipleri, zincirleme kaza ile ilgili soruşturmasına başladı.