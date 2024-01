Tünelin içinde korkunç kaza. Tır şoförü ölümcül hata yaptı aşırı hız yapan araçlar arkadan yapıştı

Aydın-İzmir otobanındaki Selatin Tünelinde bir tır şoförü ölümcül bir hata yapınca aşırı hızla gelen araçlar kaza yapan tır ve arabaya arkadan yapıştı. Meydana gelen zincirleme kaza tünelin içindeki kameralar tarafından an be an kayıt altına alındı.