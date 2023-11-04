Tunus Cumhurbaşkanı Said: Benim lügatimde İsrail ile normalleşme yok

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İsrail ile normalleşmeye karşı olduğunu, ülkesinin bu konudaki tutumunun da sabit olduğunu söyledi.

KAYNAK: AA
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Benim lügatimde İsrail ile normalleşme yok

Said, Tunus resmi televizyon kanalında halka sesleniş konuşması yaptı.

Tunus Halk Meclisinde dün görüşülen İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasaya ilişkin değerlendirmede bulunan Said, "Benim lügatimde (İsrail ile) normalleşme yok. Tunus’un normalleşmeye karşı tutumu sabittir. Parlamentoda görüşülen normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısı konusundaki tutumumuz değişmedi. Değiştiği takdirde bu, Filistin halkına karşı ihanet olur" ifadelerini kullandı.

Tunus’un tüm gücüyle Filistin’in yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Said, "İşgal sona erene kadar Tunus, Filistin’e her türlü desteği sağlayacaktır. Filistinlilerin işgale karşı mücadelesi, mazlumların hak mücadelesidir. İşgalci devletle herhangi bir şekilde ilişki kurmak, Filistin halkına ihanettir, bu suçu işleyenlere Ceza Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin uygulanması gerekir" dedi.

Tunus Ceza Kanunu'nun 60. maddesi, işgalci devletle herhangi bir şekilde işbirliği yapmayı ihanet olarak değerlendiriyor ve bu suçun cezasının idam olduğunu öngörüyor. Bu madde, Tunus'un işgalci devletle mücadelede önemli bir hukuki dayanağı olarak görülüyor.

Tunus Parlamentosunda 2 Kasım'da normalleşmenin suç sayılmasını ön gören yasa tasarısının görüşüldüğü oturum geç saatlere kadar sürmüştü.

Meclis Başkanı İbrahim Buderbale, Cumhurbaşkanı Said’in normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısının Tunus’un dış güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alınarak oturumun ertelenmesini tavsiye etmişti.

TUNUS MECLİSİ, İSRAİL İLE NORMALLEŞMEYİ SUÇ SAYAN YASA TASARISI İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMIŞTI

Tunus Parlamentosu, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısına göre, normalleşme suçunu işleyenlerin 2 ila 5 yıl hapis, 10 bin ile 100 bin Tunus dinarı (3200-32000 dolar) arasında da para cezasına çarptırılmalarını ön gören yasanın görüşülmesi için 17 Ekim’de olağanüstü toplanmıştı.

Tunus Halk Meclisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı İbrahim Buderbale'nin çağrısı üzerine, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısının, acilen değerlendirilmesi için Meclis Haklar ve Özgürlükler Komitesine gönderilmesi kararı alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Filistin'de yaşanan gelişmelerin ardından yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında 97 milletvekilinin İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısının acilen değerlendirilmesi için imza attığı” duyurulmuştu.

Mecliste 30 Ekim’de yasanın görüşülmesi için düzenlenecek oturumun ertelenmesi üzerine, Parlamento önünde protesto gösterisi düzenlenmişti.

Öne Çıkanlar
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Son Haberler
Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Yaşam
Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
İsrail'den vatandaşlarına uyarı: Gerekirse kimliğinizi gizleyin Dünya
İsrail'den vatandaşlarına uyarı: Gerekirse kimliğinizi gizleyin
Kuruyan göle taşıma su: Dünyada bunun örneği yok Gündem
Kuruyan göle taşıma su: Dünyada bunun örneği yok
Fenerbahçe Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Sürprizler var Spor
Fenerbahçe Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Sürprizler var
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Yaşam
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Eski İsrail Başbakanı Lapid’den Erdoğan'a: İnsan hakları konusunda nutuk dinleyecek değiliz Dünya
Eski İsrail Başbakanı Lapid’den Erdoğan'a: İnsan hakları konusunda nutuk dinleyecek değiliz