3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • 'Ekmek Devriminin' yıl dönümünde hayat pahalılığı protesto edildi

'Ekmek Devriminin' yıl dönümünde hayat pahalılığı protesto edildi

Tunus’ta 3 Ocak 1984’de artan ekmek fiyatlarına karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerin yıl dönümünde, temel gıda fiyatlarının artışı protesto edildi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 22:34
Takip Et

Tunus’ta 'Ekmek Devriminin' yıl dönümünde hayat pahalılığı protesto edildi

'Ekmek Devriminin' yıl dönümünde hayat pahalılığı protesto edildi
+
Aa
-

(AA) - Tunus Diktatörlük Kurbanları Ulusal Komitesinin çağrısıyla göstericiler, başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde bir araya geldi.

Ülkede 1984 yılındaki ekmek fiyatlarındaki artışın protesto edildiği gösterilerin anıldığı eylemde, son dönemde temel gıda maddelerindeki artışa tepki gösterildi.

Tunus Diktatörlük Kurbanları Ulusal Komitesi Başkanı Abdulhamid et-Tarudi, burada yaptığı açıklamada, “Farklı siyasi görüşlerden oluşan komitemiz 'Ekmek Devrimi'nin yıl dönümünde gözaltına alınan ve hapse atılan kurbanlara yönelik yaşanan hak ihlallerini anmak istedik.” dedi.

Ülkede yaşanan ekonomik krize atıfta bulunan Tarudi, “Kimsenin siyasi görüşüne karışmıyoruz iktidar ya da muhalefetten yana değiliz, ortak çıkarlarımız için endişe ediyoruz.” diye konuştu.

“Ekmek Devrimi” sırasında tutuklanan ve bir dönem cezaevinde kalan kurbanlardan Lütfi el-Akrut ise 1984 yılındaki gösterilerin ardından gözaltı merkezinde işkenceye uğradığını ve tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi.

Tunus’un ilk Cumhurbaşkanı Habib Burgiba’nın 3 Ocak 1984’te temel gıda maddelerine yaptığı zamların ardından ülke geneline düzenlenen gösteriler, “Ekmek Devrimi” olarak biliniyor. Ülke genelinde yapılan gösteriler, bir süre sonra askerlerin de sokaklarda görev yapmaya başlamasıyla sona ermişti.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
1
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
2
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
3
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
4
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
5
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
6
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Fatih’te kırtasiyede 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
﻿Fatih’te kırtasiyede 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
﻿Fatih’te kırtasiyede 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
﻿İzmir açıklarında 111 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿İzmir açıklarında 111 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿İzmir açıklarında 111 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Apple'ın piyasa değeri düştü
﻿Apple'ın piyasa değeri düştü
﻿Apple'ın piyasa değeri düştü
﻿'Ekmek Devriminin' yıl dönümünde hayat pahalılığı protesto edildi
﻿'Ekmek Devriminin' yıl dönümünde hayat pahalılığı protesto edildi
﻿'Ekmek Devriminin' yıl dönümünde hayat pahalılığı protesto edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.