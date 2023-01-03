﻿'Ekmek Devriminin' yıl dönümünde hayat pahalılığı protesto edildi

(AA) - Tunus Diktatörlük Kurbanları Ulusal Komitesinin çağrısıyla göstericiler, başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde bir araya geldi.

Ülkede 1984 yılındaki ekmek fiyatlarındaki artışın protesto edildiği gösterilerin anıldığı eylemde, son dönemde temel gıda maddelerindeki artışa tepki gösterildi.

Tunus Diktatörlük Kurbanları Ulusal Komitesi Başkanı Abdulhamid et-Tarudi, burada yaptığı açıklamada, “Farklı siyasi görüşlerden oluşan komitemiz 'Ekmek Devrimi'nin yıl dönümünde gözaltına alınan ve hapse atılan kurbanlara yönelik yaşanan hak ihlallerini anmak istedik.” dedi.

Ülkede yaşanan ekonomik krize atıfta bulunan Tarudi, “Kimsenin siyasi görüşüne karışmıyoruz iktidar ya da muhalefetten yana değiliz, ortak çıkarlarımız için endişe ediyoruz.” diye konuştu.

“Ekmek Devrimi” sırasında tutuklanan ve bir dönem cezaevinde kalan kurbanlardan Lütfi el-Akrut ise 1984 yılındaki gösterilerin ardından gözaltı merkezinde işkenceye uğradığını ve tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi.

Tunus’un ilk Cumhurbaşkanı Habib Burgiba’nın 3 Ocak 1984’te temel gıda maddelerine yaptığı zamların ardından ülke geneline düzenlenen gösteriler, “Ekmek Devrimi” olarak biliniyor. Ülke genelinde yapılan gösteriler, bir süre sonra askerlerin de sokaklarda görev yapmaya başlamasıyla sona ermişti.