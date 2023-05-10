Tunus'ta sinagog yakınına saldırı: 4 kişi öldü

Tunuslu bir donanma muhafızın, Cerbe adasındaki bir sinagoga ulaşmaya çalışırken, dört kişiyi öldürdüğü ve dokuz kişiyi yaraladığı açıklandı.

Saldırı, Afrika'nın en eski sinagogu olan ve her yıl Avrupa ve İsrail'den yüzlerce insana ev sahipliği yapan Ghriba sinagoguna yapılan yıllık hac ziyareti sırasında meydana geldi.

Tunus İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırganın önce bir donanma üssünde başka bir muhafızı vurduğunu ve sinagoga gitmeden önce cephanesini yanına aldığını söyledi.

Saldırgan daha sonra sinagogun dışındaki güvenlik personeline ateş açarak bir memur ve iki ziyaretçiyi öldürdü. Güvenlik görevlileri daha sonra saldırganı vurarak öldürdü.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, öldürülen iki ziyaretçinin Tunuslu ve Fransız olduğunu açıkladı.