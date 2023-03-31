Tunus'ta 'siyasi tutuklulara' destek amacıyla gösteri düzenlendi

Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin çağrısıyla düzenlenen gösteri, başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Tutukluların fotoğraflarını taşıyan göstericiler, "Korku yok, terör yok, sokak halkındır", "Polis devleti geldi, özgürlük bitti", "Kahrolsun darbe" şeklinde sloganlar attı.

Cephenin önde gelen üyelerinden Semira eş-Şevaşi, gösteride yaptığı konuşmada, "Başından beri, tutuklamalara karşı çıkan ve bu tutuklamaların adli değil de siyasi olduğuna inanan özgür seslere selam olsun. Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin önde gelen dört üyesi hala hapiste ve sesleri susturulmaya devam ediyor. Yaşananların darbe olduğunun en somut örneği bu siyasi tutuklamalardır. Tutukluluk sebeplerinin hala belirtilmediği bu insanlarımızın bir an önce serbest kalmasını talep ediyoruz." dedi.

Gösteride konuşan bir diğer isim Nahda Hareketi yöneticilerinden Riyad eş-Şuaybi ise "Tutuklulara destek için çıktığımız bu yolda korkusuzca kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğimize söz veriyoruz." diye konuştu.

Tunus'taki "siyasi tutuklamalar"

Tunus'ta 11 Şubat itibarıyla siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı dalgası başlatıldı.

Gözaltılar "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş insanı Kemal Latif ile başladı. Söz konusu üç kişi, sorgularının ardından tutuklandı.

Nahda Hareketi, 14 Şubat'ta Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Nureddin el-Bahiri ile Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar'ın gözaltına alındıktan bir süre sonra tutuklu yargılanacaklarını duyurdu.

Nahda lideri Raşid el-Gannuşi'nin 16 Şubat'ta gözaltına alınan eski Ofis Müdürü Fethi Kemmun'un da 24 Şubat'ta "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Tutuklananlar arasına şubat sonunda Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi, Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek, siyasi aktivist Şeyma İssa ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi de katıldı.

Son olarak Nahda Hareketi yöneticilerinden El-Habib el-Luz, "Tunuslu gençlerin çatışma bölgelerine gönderildiği" iddiasıyla 3 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.