ABD ile Rusya arasında tutuklu gazeteci gerilimi

Editör: Ayşe Memiş

Uzun yıllardır mücadele içerisinde olan ve aralarında sürekli bir gerilim bulunan ABD ile Rusya bu sefer de tutuklu bir gazeteci için karşı karşıya geldi.

Rusya'da tutuklu bulunan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich 'ajan' ilan edildi ve casusluk yapmakla suçlanıyor. İki ülke arasında gerilim devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Japonya'daki G7 toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'da tutukluluğu bulunan gazeteciyi derhal serbest bırakması gerektiğini söyledi.

Amerika'nın Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, iki haftadan fazla bir süredir tutuklu olan ve Rus yetkililer tarafından casusluk yapmakla suçlanan Evan Gershkovich'i ilk kez Pazartesi günü ziyaret edebildi.