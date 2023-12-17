Tunus'ta tarihi Kairouan duvarlarının çökmesi sonucu 3 öldü

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mine Akcan
Tunus'ta tarihi Kairouan duvarlarının çökmesi sonucu 3 öldü
Tunus'un Eski Kairouan Şehri çevresindeki tarihi duvarların bir bölümünün çökmesi sonucu üç taş ustası hayatını kaybetti.

Tunus'un tarihi Kairouan Şehri çevresindeki duvarların bir bölümünün cumartesi günü çökmesi sonucu üç taş ustası hayatını kaybetti. Yetkililer, Floggers Kapısı yakınındaki duvarın 30 metrelik bölümünün yıkıldığını açıkladı.

Kazada 2 kişinin de yaralandığı bildirilirken, kırıklarının olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer bunun son dönemdeki şiddetli yağışlarla bağlantılı olabileceğini söylüyor.

Sivil Koruma Dairesi sözcüsü Moez Tria, insanların hâlâ çökme riski taşıyan duvarın altından yürümesini engellemek için bir çevre şeridi oluşturulduğunu söyledi.

Kairouan şehri MS 670 yılında kurulurken, Kuzey Afrika'nın en kutsal şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kairouan, 1988 yılında Unesco Dünya Mirası listesine girdi ve heykel cepheli bilinen en eski cami olan Üç Kapılı Cami'ye ev sahipliği yapıyor.

Unesco, camiyi "diğer birçok Mağrip camisine model teşkil eden mimari bir şaheser" olarak tanımlıyor.

Son Haberler
15 metreden buğday silosuna düşen işçi öldü Gündem
15 metreden buğday silosuna düşen işçi öldü
Elazığ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2’si ağır 4 yaralı Gündem
Elazığ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2’si ağır 4 yaralı
Eski polis memurunu alacak verecek meselesindenkafasından vurarak öldürdü Gündem
Eski polis memurunu alacak verecek meselesindenkafasından vurarak öldürdü
Türkiye'nin sorununu tek cümlede anlatan kadın. Herkes bu röportajı konuşacak Gündem
Türkiye'nin sorununu tek cümlede anlatan kadın. Herkes bu röportajı konuşacak
Çöpte çıkan yangın evlere ve arabalara sıçradı Yaşam
Çöpte çıkan yangın evlere ve arabalara sıçradı
Erzurum’da vatandaşlar doğada nadir görülen zıplayan örümceği görüntüledi Yaşam
Erzurum’da vatandaşlar doğada nadir görülen zıplayan örümceği görüntüledi
Makinenin devrilmesini önlemeye çalışırken canından oldu Gündem
Makinenin devrilmesini önlemeye çalışırken canından oldu