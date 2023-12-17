Tunus'ta tarihi Kairouan duvarlarının çökmesi sonucu 3 öldü

Tunus'un tarihi Kairouan Şehri çevresindeki duvarların bir bölümünün cumartesi günü çökmesi sonucu üç taş ustası hayatını kaybetti. Yetkililer, Floggers Kapısı yakınındaki duvarın 30 metrelik bölümünün yıkıldığını açıkladı.

Kazada 2 kişinin de yaralandığı bildirilirken, kırıklarının olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer bunun son dönemdeki şiddetli yağışlarla bağlantılı olabileceğini söylüyor.

Sivil Koruma Dairesi sözcüsü Moez Tria, insanların hâlâ çökme riski taşıyan duvarın altından yürümesini engellemek için bir çevre şeridi oluşturulduğunu söyledi.

Kairouan şehri MS 670 yılında kurulurken, Kuzey Afrika'nın en kutsal şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kairouan, 1988 yılında Unesco Dünya Mirası listesine girdi ve heykel cepheli bilinen en eski cami olan Üç Kapılı Cami'ye ev sahipliği yapıyor.

Unesco, camiyi "diğer birçok Mağrip camisine model teşkil eden mimari bir şaheser" olarak tanımlıyor.