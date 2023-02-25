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Tunus'tan, Afrika Birliği Komisyonu'nun "nefret söylemi ve ırkçılık" ithamına tepki

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'in "Tunus'taki Afrikalı göçmenlere yönelik nefret söylemi ve ırkçılıktan kaçınılması" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 19:43
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Tunus'tan, Afrika Birliği Komisyonu'nun "nefret söylemi ve ırkçılık" ithamına tepki

Tunus'tan, Afrika Birliği Komisyonu'nun ''nefret söylemi ve ırkçılık'' ithamına tepki
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Dışişleri Bakanlığı, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Sahra Altı Afrika ülkelerinden yapılan düzensiz göçe ilişkin değerlendirmelerini eleştiren AfB Komisyonu Başkanı Muhammed'e yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Muhammed'in, Tunus makamlarına yönelttiği suçlamaların "temelsiz" olduğuna işaret edilerek, Cumhurbaşkanı Said'in açıklamalarının yanlış anlaşıldığı vurgulandı.

Yapılan yanlış anlamadan "üzüntü duyulduğu" belirtilen açıklamada, Afrikalı göçmenlerin Tunus devletinin koruması altında barış içinde yaşadığı kaydedildi.

Tunus devletinin, insan kaçakçılığı yapan, onları ölüm botlarına atan ve göçmenleri suç işlemek için kullanarak sömüren yasa dışı gruplarla mücadele ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Tunus'un tüm uluslardan yabancıları koruma konusunda kararlı olduğu ve düzensiz göç olgusunun ülke mevzuatının yanı sıra uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ele aldığı aktarıldı.

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