Tunus'tan Türkiye'ye güvenlik işbirliği çağrısı

Tunus İçişleri Bakanı, Türkiye ile Tunus'un güvenlik işbirliğini genişletme çağrısı yaptı.

Tunus'tan Türkiye'ye güvenlik işbirliği çağrısı

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Faki, ülkesinin Türkiye ile derin ve güçlü ilişkileri olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini genişletme çağrısı yaptı.

Tunus İçişleri Bakanlığı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Faki, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp ile başkent Tunus'ta bir araya geldi.

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İki ülke arasında ortak öneme sahip alanlardaki mevcut işbirliği yollarının ele alındığı görüşmede Tunus İçişleri Bakanı Faki, ülkesinin Türkiye ile derin ve güçlü ilişkileri olduğunu belirterek, iki ülke arasında güvenlik işbirliğini genişletme çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve bunun geliştirilmesi yollarının ele alındığı kaydedildi.

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