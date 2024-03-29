Tüp kamyonetinin devrildiği kazada facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İHA
Tüp kamyonetinin devrildiği kazada facianın eşiğinden dönüldü
Siirt'te dolu tüpleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Şirvan karayolunda Ömer Ö. yönetimindeki tüp yüklü 56 KE 466 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Ömer Ö. ve yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

aw173092-01.jpgYapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılırken sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

aw173092-03.jpg Gaz dolu tüplerin patlamaması ise olası bir facianın önüne geçti.

Kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

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