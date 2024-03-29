Tüp yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı

Kaynak: DHA
Tüp yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı
Siirt’te tüp yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Siirt’te sanayi tüpü yüklü kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Siirt-Şirvan kara yolunda meydana geldi. Ömer Özayin idaresindeki 56 KE 466 plakalı sanayi tüpü yüklü kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Sürücü Özayin ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü Ömer Özayin, ekipler tarafından çıkarılıp sağlıkçılara teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Sürücü Özayin'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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