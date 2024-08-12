Tüpe zam geldi. 8 ayda 6. zam!

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, mutfak tüpü fiyatlarına da yansıdı. 2024 yılı Ağustos ayında Aygaz, İpragaz ve Milangaz tarafından yapılan son zamlarla birlikte, tüp fiyatları bazı illerde 800 TL seviyesine kadar çıktı.

2, 12, 24 ve 45 kilogramlık tüplerin yeni fiyatları belirlendi.

İşte Türkiye genelinde güncellenen tüp fiyatları:

Aygaz Tüp Fiyatları (Ağustos 2024)

- 2 kg piknik tüpü: 146 TL

- 12 kg mutfak tüpü: 766 TL

- 24 kg ticari tüp: 1527 TL

- 45 kg sanayi tüpü: 2867 TL

İpragaz Tüp Fiyatları (Ağustos 2024)

- 2 kg piknik tüpü: 148,50 TL

- 12 kg ev tüpü: 739 TL

- 24 kg ticari tüp: 1477,50 TL

- 45 kg sanayi tüpü: 2770,50 TL

Milangaz Tüp Fiyatları (Ağustos 2024)

- 2 kg piknik tüpü: 150 TL

- 12 kg ev tüpü: 751 TL

- 24 kg ticari tüp: 1496 TL

- 45 kg sanayi tüpü: 2823 TL