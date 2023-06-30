Tüpgaza büyük zam. Bu zam tüpleri hurdacıya sattırır

Karar'da yer alan bilgilere göre, piyasalarda yaşanan gelişmeler fiyat artışlarına neden olurken tüp fiyatlarına yapılan zamlarda vatandaşın evine incir ağacı dikiyor. 2023 yılı tüp fiyatları rekor seviyeye ulaşırken vatandaşlar da kara kara nasıl olacaklarını düşünmeye başladı.

Haziran ayı ile birlikte peş peşe gelen zamlar vatandaşın cebini yakıyor. 2023 yılı ile birlikte doldurma gaz fiyatları da en çok zamlanan ürünler arasında yer alıyor. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz doldurma gaz fiyatları güncellendi.

Güncel tüp fiyatları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı ile birlikte fiyatlardaki artış dikkat çekerken ev tipi, minik tüp ve sanayi tüpü çeşitlerinin fiyatlarında da güncellemeye gidildi.

sonra 12 kiloluk Aygaz marka tüp 375 TL'den satılmaya başlandı. 12 kiloluk İpragaz ve Bizimgaz'ın da fiyatı 355 TL'ye yükseldi.

2 kiloluk Aygaz marka tüp 85 TL'den, yine 2 kiloluk İpragaz ve bizimgaz marka tüpler de 71 TL'den satılıyor.

Güncel tüp fiyatları şu şekildedir: