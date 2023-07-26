Türbe ziyareti dönüşünde minibüs şarampole devrildi. 20 öğrenci yaralı

DHA'nın haberine göre; Kazada, 2’si ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türbe Ziyaretinden Dönen Öğrenciler Kazaya Karıştı

Olay, saat 19.30 sıralarında Turgutlu’nun Aşağıbozkır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir’in Ödemiş ilçesinden Manisa’nın Turgutlu ilçesine dönmekte olan Enver Buna idaresindeki 45 ADL 227 plakalı minibüs, freninin boşalması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Minibüste bulunan yaşları 10 ile 15 arasında değişen Kur’an kursu öğrencileri ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Öğrencilerin, Turgutlu’dan Ödemiş’e türbe ziyaretine gittikleri ve dönüşte kaza geçirdikleri öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Minibüsün fren sisteminin arızalanıp arızalanmadığı ve sürücünün ehliyetinin olup olmadığı araştırılıyor. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı da bir süre aksadı.