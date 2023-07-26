Türbe ziyareti dönüşünde minibüs şarampole devrildi. 20 öğrenci yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, türbe ziyaretinden dönen Kur’an kursu öğrencilerini taşıyan minibüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

KAYNAK: DHA
Türbe ziyareti dönüşünde minibüs şarampole devrildi. 20 öğrenci yaralı

DHA'nın haberine göre; Kazada, 2’si ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türbe Ziyaretinden Dönen Öğrenciler Kazaya Karıştı

Olay, saat 19.30 sıralarında Turgutlu’nun Aşağıbozkır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir’in Ödemiş ilçesinden Manisa’nın Turgutlu ilçesine dönmekte olan Enver Buna idaresindeki 45 ADL 227 plakalı minibüs, freninin boşalması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Minibüste bulunan yaşları 10 ile 15 arasında değişen Kur’an kursu öğrencileri ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Öğrencilerin, Turgutlu’dan Ödemiş’e türbe ziyaretine gittikleri ve dönüşte kaza geçirdikleri öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Minibüsün fren sisteminin arızalanıp arızalanmadığı ve sürücünün ehliyetinin olup olmadığı araştırılıyor. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı da bir süre aksadı.

2ef539a10aadbc4604dbf2afdc51eac5.jpg

3a437c07654683c6daa3462738270481.jpg

49bc5f249b543fae6d22a63b243d2458.jpg

a2994536ff1d487339502d154c099d61.jpg

a11520465031343f75a800e6798e5df1.jpg

cea499a5b6b122ee1a8c593cec79cc17.jpg

fd2a2b761ff87fcaf58635f0167f5293.jpg

Öne Çıkanlar
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Son Haberler
Selahattin Baki'den G.Saray'a karşı olay sözler: Florya'nın kalbinden oyuncuyu alır geliriz Spor
Selahattin Baki'den G.Saray'a karşı olay sözler: Florya'nın kalbinden oyuncuyu alır geliriz
Otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü öldü Yaşam
Otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü öldü
‘Özel değil, genel genel!’ Yazarlar
‘Özel değil, genel genel!’
Emeklim sakın dert yanma. Hepinize müstahak Yazarlar
Emeklim sakın dert yanma. Hepinize müstahak
Cönklerin tozlu sayfalarında unutulan ve namelerini arayan Zile türküleri –II- Yazarlar
Cönklerin tozlu sayfalarında unutulan ve namelerini arayan Zile türküleri –II-
Yeni FETÖ'ler, yeni darbeler!!! Yazarlar
Yeni FETÖ'ler, yeni darbeler!!!
Meclis bir an önce KKTC'nin tanınması çağrısı yapmalı Yazarlar
Meclis bir an önce KKTC'nin tanınması çağrısı yapmalı