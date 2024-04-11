Türbede yerin dibinden gelen havayı şifa için kokluyorlar. Koklayan bayılıyor

Kaynak: Haber Merkezi Hatice Özen
Türbede yerin dibinden gelen havayı şifa için kokluyorlar. Koklayan bayılıyor
“Haydar dede türbesi” isimli yere giden bir kadın, yerin dibinden gelen kaynağı belirsiz bir havayı koklayıp şifa aramak isterken kısa süreli baygınlık geçirdi. O anlar kamera kaydına anbean yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu. “Haydar Dede Türbesi” adı verilen bir yerde insanlar, yerin dibinden gelen kaynağı belirsiz bir havayı koklayıp şifa arıyor.

KISA SÜRELİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Paylaşılan görüntülerde bir kadın delikten aşağıya yüz üstü uzanarak bakıp havayı kokluyor. Havayı koklayan kadının baygınlık geçirip belirli bir süre sonra kendisine geldiği görülüyor.

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"KOKUSU ÇOK KÖTÜ"

Havayı koklayan kadın kendine geldikten sonra çektiği hava için "Kokusu çok kötü" yorumunda bulundu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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