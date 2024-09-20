Turgay Demirel TBF başkanlığına adaylığını açıkladı

8 Ekim 2024 tarihinde düzenlenecek olan Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu ve Başkanlık Seçimi Efe Aydan geçtiğimiz günlerde için adaylığını açıklamıştı

Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu’nun da kısa sürede adaylığını açıklaması beklenirken bu iki isme karşı flaş bir isim ortaya çıktı.

1992 ile 2015 yılları arasında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı yürüten Turgay Demirel bir kez daha aday olduğunu duyurdu.

Adaylık kararını bir basın açıklaması ile duyuran Turgay Demirel şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası arenada, takım sporlarında spor tarihimizin en büyük başarılarının elde edildiği Türk basketbolunda, son 8 yılda sportif ve idari anlamda ciddi başarısızlıklar yaşanmış; bu süreç, basketbolumuzun geleceğini tehdit eder ve artık kabul edilemez bir hale gelmiştir.

“ALINAN SONUÇLAR SÜREKLİ BİR DÜŞÜŞÜ GÖSTERMEKTE”

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimizin verdiği destek ve sağlanan imkanlarla Federasyon Başkanlığım döneminde, milli takımlarımız FIBA sıralamalarında erkeklerde dünya 6’ncısı, kadınlarda dünya 7’ncisi iken; bugün geldiğimiz noktada, erkeklerde dünya 27’nciliğine, kadınlarda ise dünya 17’nciliğine gerilemiştir. Milli takımlar altyapı şampiyonalarında alınan sonuçlar sürekli bir düşüşü göstermekte ve gelecek için hiçbir umut vermemektedir.

“BASKETBOL OKULLARI VE ALTYAPILAR İHMAL EDİLMİŞTİR”

Basketbol liglerinde yer alan kulüplerimizin gelirleri bu dönemde sürekli azalmış, ülke genelinde bölgesel basketbol faaliyetleri durmuş, spora başlama yaşına gelen çocuklarımız ve gençlerimiz basketbol dışında başka spor dallarını seçmeye başlamış, basketbol okulları ve altyapılar fazlasıyla ihmal edilmiştir.

“ 12 DEV ADAM RUHUNU YENİDEN CANLANDIRMAK HEDEFİYLE YENİDEN ADAY OLMAYA KARAR VERDİM”

Türk Basketbolunun gelinen bu durumu hak etmediği düşüncesiyle, basketbolumuzu her bakımdan eski parlak günlerine döndürmek ve “12 Dev Adam” ruhunu yeniden canlandırmak hedefiyle aday olmaya karar verdim.

“DAHA FAZLA ZAMAN KAYBETMEDEN HAREKETE GEÇMEYİ GEREKLİ GÖRÜYORUM”

Basketbol camiasının ve bu spora tutku ile bağlı pek çok basketbol severin görüş ve beklentileri doğrultusunda, arkadaşlarımla beraber kuvvetli bir yönetim oluşturmayı ve bu sorumluluğu daha fazla zaman kaybetmeden üstlenmek üzere harekete geçmeyi gerekli görüyorum. Ancak, bu sorumluluğun sadece benim veya yönetimde yer alacak arkadaşlarımız tarafından değil, basketbol camiamızın tüm paydaşları tarafından da hissedilmesi ve buna göre davranılması çok önemli.

“YARINLARA HAZIRLAMAK ÜZERE BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE”

Türk basketbolunu bu kötü yönetimden kurtarmak ve içine düştüğü bu durumdan çıkarmak, basketbolumuzu her bakımdan daha güçlü hale getirmek ve yarınlara hazırlamak üzere birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemini ve gereğini kuvvetle vurgulamak isterim.

“TÜM SPORSEVERLER İÇİN GURUR KAYNAĞI OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Basketbolumuzun tüm sporseverler için gurur kaynağı olmasını yeniden sağlayacağız. Bunu başaracağımızı biliyorum"