Turgut Altınok’a Keçiören’de emekli vatandaştan tepki. 'Fakiri fukarayı niye görmüyorsunuz’ dedim, ‘Siyaset yapma’ dedi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok,1994 Yerel Seçimleri’nden bu yana dört dönem boyunca belediye başkanlığı yaptığı Keçiören’de esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnafla sohbet ederek dertlerini dinleyen Altınok’a bu sırada emekli bir kadın tepki gösterdi. Yaşlı kadın, “Hangi zaman gelip de bir fakire yardım etmiş. Zam verdiler de ne için verdi. Bu verdiği parayla bir ay geçinsin bakalım. Emekliyim bu kadar da olmaz ya. Sonra bize diyorlar ki, siyaset yapmayın. Siyaset değil ki bu. Türkiye’nin çok parası vardı. Bu iki senedir ortalığı mahvetti. “ ifadelerini kullandı.

Orada bir erkek vatandaş yaşlı kadına tepki göstererek, “20 yıldır bu ülkeye refahı yaşattı.” dedi. Yaşlı kadın bunun üzerine , “Şimdi de zehir yaşatıyor. Refah değil.” cevabını verdi.

Altınok’un ayrılmasından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yaşlı kadın, “Fakiri fukarayı niye korumuyorsunuz. Zenginleri koruyorsunuz” dediğini söyledi.

Muhabirin “Size cevap verdi mi?” sorusuna yaşlı kadın, “Siyaset yapma” yanıtı verdi.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962’de Ankara’nın Bala ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Keçiören’deki Fevzi Atlıoğlu İlkokulu ve Kalaba Lisesi’nde tamamladı. Altınok, yükseköğrenimini uluslararası hukuk üzerine yaptı ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini geliştirmek için yaptığı çalışmalar nedeniyle Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından “Fahri Doktora” unvanını aldı. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi’nde ders verme yetkisiyle “Profesör” unvanını kazandı.



Altınok’un siyasi kariyeri Ülkü Ocakları’nda başladı ve 25 yaşında Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanı oldu. Daha sonra MÇP Ankara İl Başkanı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi oldu. 12 Eylül Darbesi’nden sonra 28 yaşında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu.



Altınok, 1994 ve 1999 yerel seçimlerinde MHP ve Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı olarak seçildi. 2004 yerel seçimlerinde AK Parti’den Keçiören Belediye Başkanı olarak seçildi. 2014 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı adayı oldu ve yüzde 30,3 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’ye geri dönen Altınok, yüzde 63,65 oy alarak 4. kez Keçiören Belediye Başkanı oldu. Turgut Altınok evli ve dört çocuk babasıdır.