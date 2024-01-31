AKP’li Turgut Altınok'a esnaf ziyaretinde soğuk duş: Mansur Yavaş’ı eleştirdi, yurttaşlardan istediği karşılığı alamadı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı.

Adayların seçim çalışmaları tam gaz devam ederken AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok'un, yurttaşlar ile girdiği diyaloglar sosyal medyada gündem oldu.

Mamak'ta esnaf ziyaretlerinde bulunan Altınok, rakibi ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerinde halktan istediği karşılığı alamadı.

“AKTİF BELEDİYE BAŞKANINDAN MEMNUNUZ”

FOX TV'nin haberine göre Altınok, bir yurttaşa, “Metronuzu yapacağız, siz de destek vereceksiniz ki yapacağız. Vereceğiz mi destek?” diye sordu.

Yurttaşın bu soru karşısında verdiği yanıt ise, “Maalesef.” oldu.

Yurttaşa bu kez, “O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?” sorusunu yönelten Altınok, karşılık olarak, “Şu an aktif Belediye Başkanı’ndan memnunuz.” cevabını aldı.

“YAVAŞ BAŞKANA DA KÖTÜ DEMEYELİM”

Bir başka yurttaş da, “Yavaş ile bir 5 yıl daha gitmez yani” diyen AKP’li Altınok’a, “Yavaş başkana da kötü demeyelim, sevdiğim bir insan.” diye yanıt verdi.