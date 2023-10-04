Turgutlu'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Turgutlu'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Kervan Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle istikametinden Cumhuriyet Mahallesi Türkmen yolu yönüne giden Ahmet Ö. idaresindeki 45 AAC 829 idaresindeki minibüs ile Kervan Yolu istikametinde seyreden Mehmet Ç. idaresindeki 48 AHV 697 plakalı motosiklet çarpıştı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Mehmet Ç., Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edilirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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