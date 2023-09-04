Turhan Çömez elini sıkmayan Bilal Erdoğan’a göz muayenesi yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in elini sıkmadı. Çömez, Erdoğan’a göz muayenesi hareketleri yaptı.

Turhan Çömez elini sıkmayan Bilal Erdoğan’a göz muayenesi yaptı

Balıkesir Kurtdereli yağlı güreşlerine protokol yoğun katılım gösterdi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile birlikte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu protokole geldi.

Çömez, Erdoğan'a elini uzattı. Ancak Erdoğan, Çömez'le göz teması bile kurmayarak görmezden geldi. Bilal Erdoğan'ın bu hareketi üzerine Turhan Çömez, göz muayenesi hareketi yaptı.

Bir süre bekleyen Çömez daha sonra protokoldeki Hulusi Akar ve diğer isimlerle el sıkıştı.

O anlar böyle görüntülendi:

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