İmamoğlu’ndan kendisini hedef alan Bilal Erdoğan’a yanıt: ‘İşine baksın’ diyeceğim ama işi de yok ki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini, “İstanbul âlâ yönetilmedi. Bu adam yan gelip yattı” ifadeleriyle eleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a yanıt verdi.

İmamoğlu, “Bu kelamı kim söyler? Bu kelamı 40 yaşını geçmiş, hâlâ baba eline bakan, işsiz güçsüz biri söyler. ‘Gitsin, işine baksın’ diyeceğim fakat işi de yok ki” dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan İmamoğlu, “Bu konuşmayı yapan kim? Bir babanın konum ve makamını kendine tek varlık sebebi olarak bulmuş ve öyle yaşamış insan. Siyaseti hayatının tek varlık sebebi olarak görmüş bir insandan bahsediyoruz. Bu üzücü. Ben zaten şiddetle baba-oğul, karı-koca siyaset meselesini reddetmişimdir.” ifadelerini kullandı.

“ARTIK NE VARSA İBB’DE, 16 MİLYON İSTANBULLU KULLANIYOR”

‘İBB’den Bilal Erdoğan’a bağlı vakıflara aktarılan kaynakların kesildiğini’ anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Yönettiği bir kısım vakıf ve kuruluşların arka bahçesiydi İBB. Şimdi o yok. Yurtlar yok. Hatta içini yap, vakfına ver, o da işletsin, o da yok. Merkezler, binalar yok. Artık ne varsa İBB’de, 16 milyon İstanbullu kullanıyor. O yüzden böyle bir karakteri ve anlayışı ortaya koyan bir şahsı ciddiye almıyorum.”