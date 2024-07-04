Turizm Bakanı’nın Bodrum’daki otel inşaatı yasağa rağmen tam gaz devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ortağı olduğu şirketin Bodrum’daki otel inşaatı yasağa rağmen tam gaz devam ediyor.

12 Punto’da yer alan habere göre, 2. derece sit alanı içindeki otel inşaatı 5 defa iptal edilmişti. Proje için son karar İnceleme Değerlendirme Komisyonu’na kalırken, Hazine’ye ait olan arazi Ersoy’un şirketine verilmişti.

Komisyondan çıkacak kararın ardından projeye onay verilmesi durumunda içerisinde 2. derece doğal sit alanı, 3. derece arkeolojik sit alanı, taşınmaz kültür varlığı statüsünde Hellenistik Kule Yapısı ve tescilli eser koruma alanında inşaata başlanacak. Ayrıca bölgede koruma altına alınan ağaçlar da bulunuyor.

YASAĞA RAĞMEN İNŞAAT SÜRÜYOR

Muğla’da turistik bölgelerdeki inşaat yasağı 15 Mayıs itibari ile başladı ve 15 Ekim’e kadar devam edecek. Yaz sezonu olarak kabul edilen dönemde konulan inşaat yasağına rağmen Ersoy’un ortağı olduğu şirketin otel inşaatına devam etmesi dikkat çekti.