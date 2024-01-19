Turizm sektöründe hedefler tutmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Turizm sektöründe hedefler tutmadı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından turizm uydu hesabı, 2019-2022 verilerini paylaşıldı. Türkiye'de doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2022 senesinde 586 milyar 764 milyon 260 bin TL olarak gerçekleşti.

TÜİK’ten gelen verilere göre, turizme konu ürünler; ziyaretçilere yönelik konuklama hizmetleri, gıda ve içecek servis hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri 2022 senesinde, bir önceki yıla göre artış gösterse de pandemi öncesinde ki döneme dönemedi.

Açıklanan veriler pandemi öncesinin yani 2019 yılının altında kaldı.

İç turizm tüketiminin yurt içi arz içindeki payı 2019 yılında yüzde 3,9 olarak açıklanmışken, 2022 yılında yüzde 3,3'de oldu.

Doğrudan turizmin gayrisafi katma değer içindeki payı da 2019 yılında yüzde 4,6 olarak gelmişken, 2022 yılında 4,4 olarak geldi.

İstihdam edilen kişi sayısı bir önceki yıla kıyasla arttı, ancak pandemi öncesine dönemedi.

Turizmde istihdam edilen kişi sayısı 2019 yılında 935 bin kişi olarak belirlenirken 2022 yılında bu sayı 885 bine kadar gerileme kaydetti.

İlgili Haberler
SPK'dan 22 kişiye dev ceza
İlaç devinden şok karar
Son Haberler
Flaş... Flaş... Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı Ekonomi
Flaş... Flaş... Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Netflix’te bir haftada en çok izlenen 10 film. Sadece biri zirvedeki yerini korudu Gündem
Netflix’te bir haftada en çok izlenen 10 film. Sadece biri zirvedeki yerini korudu
Trabzonspor Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. SPK 36,3 milyon lira ceza verdi Gündem
Trabzonspor Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. SPK 36,3 milyon lira ceza verdi
Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ndeki tek çocuk hekimi de istifa etti. Giderlerse gitsinler denmişti Gündem
Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ndeki tek çocuk hekimi de istifa etti. Giderlerse gitsinler denmişti
Ciner’e mahkeme şoku. 3 yıl lisans yok Gündem
Ciner’e mahkeme şoku. 3 yıl lisans yok
Evdeki hesap çarşıya uymaz atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Evdeki hesap çarşıya uymaz atasözünün anlamı nedir?