Turizm sektöründe hedefler tutmadı

TÜİK’ten gelen verilere göre, turizme konu ürünler; ziyaretçilere yönelik konuklama hizmetleri, gıda ve içecek servis hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri 2022 senesinde, bir önceki yıla göre artış gösterse de pandemi öncesinde ki döneme dönemedi.

Açıklanan veriler pandemi öncesinin yani 2019 yılının altında kaldı.

İç turizm tüketiminin yurt içi arz içindeki payı 2019 yılında yüzde 3,9 olarak açıklanmışken, 2022 yılında yüzde 3,3'de oldu.

Doğrudan turizmin gayrisafi katma değer içindeki payı da 2019 yılında yüzde 4,6 olarak gelmişken, 2022 yılında 4,4 olarak geldi.

İstihdam edilen kişi sayısı bir önceki yıla kıyasla arttı, ancak pandemi öncesine dönemedi.

Turizmde istihdam edilen kişi sayısı 2019 yılında 935 bin kişi olarak belirlenirken 2022 yılında bu sayı 885 bine kadar gerileme kaydetti.