İlaç devinden şok karar

Kaynak: Haber Merkezi
İlaç devinden şok karar
Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, yeni kurumsal yapılanmaya giderek iş gücünü önemli ölçüde azaltacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Bayer’in yeni kurumsal yapılanmayla operasyonel performansını sürdürülebilir şekilde artırmak istediği paylaşıldı.

Yeniden yapılandırma planı kapsamında şirkette hiyerarşileri azaltmayı, bürokrasiyi ortadan kaldırmayı ve karar alma süreçlerini hızlandırmayı hedeflendiği açıklanırken, yönetim kurulu ve çalışma konseyinin Bayer'in geleceğine yönelik söz konusu yapılanma konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada işgücünün önemli ölçüde azaltılmasına yönelik düzenlemelerin yer alması, işten çıkarmaların gelecek aylardan itibaren (kıdem tazminatı ödemeleri yoluyla) başlayacağı ve 2025 yılında sona ereceği söylendi.

100 BİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞANI BULUNUYOR

Şirket işten çıkarmalar hakkında rakam belirtmezken, Alman basınında yer alan habere göre Bayer’in binlerce kişinin işten çıkarılacağı ve bunun Alman şirketleri etkileyeceği belirtildi.

Bayer'in piyasa değeri bir yılda yüzde 40’tan fazla düşüş yaşayarak 32,3 milyar euroya geriledi.

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