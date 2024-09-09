Türk Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Batı Şeria'da cenaze töreni düzenlendi

Kaynak: İHA
Türk Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Batı Şeria'da cenaze töreni düzenlendi

İsrail askerleri tarafından 6 Eylül’de başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria’nın Nablus kentinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Nablus’taki Rafidia Hastanesi’nde düzenlenen cenaze törenine Filistin halkı ve aktivistler yoğun katılım gösterdi. Filistin bayrağı ve kefiyeye sarılı Eygi’nin naaşı, sloganlar eşliğinde omuzlarda taşındı. "Onun kanı özgürlüğe giden yolu açsın" yazılı pankartlar dikkat çekti.

Cenaze törenine Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu ve Nablus Valisi Gassan Daglas da katıldı. Cenaze namazının ardından Eygi’nin naaşı, Filistin askerleri tarafından Türkiye’ye nakledilmek üzere ambulansa yerleştirildi.

Cenaze Türkiye’ye Nakledilecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öcü Keçeli, Eygi’nin naaşının İsrail üzerinden Ürdün’e, oradan da Türkiye’ye nakledilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Cenazenin, ailesinin talebi üzerine Aydın’ın Didim ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Gerçek Mermiyle Vurulmuştu

Aynı zamanda ABD vatandaşı olan 26 yaşındaki Eygi, Nablus’ta yerleşim genişlemelerine karşı düzenlenen bir protestoya katılırken İsrail askerlerinin ateş açması sonucu başından vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

aw284207-01.jpg

aw284207-02.jpg

aw284207-06.jpg

aw284207-08.jpg

aw284207-10.jpg

aw284207-15.jpg

Son Haberler
Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Erdoğan vardı. MHP siyaset yasağı istemişti
Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Erdoğan vardı. MHP siyaset yasağı istemişti
Kanada Merkez Bankası Eski Başkanı, Liberal Parti'ye danışman oluyor
Kanada Merkez Bankası Eski Başkanı, Liberal Parti'ye danışman oluyor
Ece Üner’in “Narin ne zaman öldü?” sözleri gündem oldu
Ece Üner'den gündem olan "Narin ne zaman öldü" açıklaması
Doğa için direnen kadın: 63 yaşındayım Atatürk'ün askeriyim
Doğa için direnen kadın: 63 yaşındayım Atatürk'ün askeriyim
Montella şaşırtan ilk 11 tercihinin nedenini açıkladı
Montella şaşırtan ilk 11 tercihinin nedenini açıkladı