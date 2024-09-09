Türk Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Batı Şeria'da cenaze töreni düzenlendi

Nablus’taki Rafidia Hastanesi’nde düzenlenen cenaze törenine Filistin halkı ve aktivistler yoğun katılım gösterdi. Filistin bayrağı ve kefiyeye sarılı Eygi’nin naaşı, sloganlar eşliğinde omuzlarda taşındı. "Onun kanı özgürlüğe giden yolu açsın" yazılı pankartlar dikkat çekti.

Cenaze törenine Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu ve Nablus Valisi Gassan Daglas da katıldı. Cenaze namazının ardından Eygi’nin naaşı, Filistin askerleri tarafından Türkiye’ye nakledilmek üzere ambulansa yerleştirildi.

Cenaze Türkiye’ye Nakledilecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öcü Keçeli, Eygi’nin naaşının İsrail üzerinden Ürdün’e, oradan da Türkiye’ye nakledilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Cenazenin, ailesinin talebi üzerine Aydın’ın Didim ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Gerçek Mermiyle Vurulmuştu

Aynı zamanda ABD vatandaşı olan 26 yaşındaki Eygi, Nablus’ta yerleşim genişlemelerine karşı düzenlenen bir protestoya katılırken İsrail askerlerinin ateş açması sonucu başından vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.