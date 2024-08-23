Türk askerinden Kosova-Sırbistan sınırında devriye

Kaynak: İHA
Türk askerinden Kosova-Sırbistan sınırında devriye

Kosova'da NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, Kosova-Sırbistan sınırında devriye görevini gerçekleştiriyor.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde 25 yıldır görev yapan Türk askeri, her alanda Kosova halkının yanında olmayı sürdürüyor. KFOR birliği, Kosova-Sırbistan sınırındaki Türk askerinin fotoğraflarını paylaşarak, Mehmetçiğin sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu.

KFOR'un paylaşımında, sınır bölgesindeki devriyelerin, Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için kalıcı güvenliği sağlama ve bölgesel istikrara destek olma amacıyla düzenli olarak sürdüğü aktarıldı.

aw273332-01.jpg

aw273332-02.jpg

aw273332-04.jpg

aw273332-06.jpg

Öne Çıkanlar
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Son Haberler
Dilencilere ceza yağdı Gündem
Dilencilere ceza yağdı
Tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı Gündem
Tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Marmaris Belediyesi mühürledi valilik izin verdi. SİNPAŞ'a ait otel inşaatının devam ettiği ortaya çıktı Gündem
Marmaris Belediyesi mühürledi valilik izin verdi. SİNPAŞ'a ait otel inşaatının devam ettiği ortaya çıktı
Arda Güler'e gün doğdu. Real Madrid yıkıldı Spor
Arda Güler'e gün doğdu. Real Madrid yıkıldı
Ali Koç'tan Göztepe maçı için suç duyurusu. Flaş TFF detayı Spor
Ali Koç'tan Göztepe maçı için suç duyurusu. Flaş TFF detayı
Araştırma şirketi açıkladı. Sanayiye yolu düşmeyen otomobiller belli oldu Otomotiv
Araştırma şirketi açıkladı. Sanayiye yolu düşmeyen otomobiller belli oldu