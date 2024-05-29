Türk balı 4 ayda 11,5 milyon dolar kazandırdı

Kaynak: AA
Türk balı 4 ayda 11,5 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den ocak-nisan döneminde yapılan bal ihracatının tutarı 11 milyon 477 bin 245 dolara ulaştı.

Türk balını hem Amerika hem de Avrupa sevdi...Türkiye'nin dört ayda 40 ülkeye bal sattığını belirten Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu ihracattan memnun...

3 Bin 7 ton balın ihracatının gerçekleştirildiğini ifade eden Birlik Başkanı Saffet Kalyoncu, bal satışı yapılan ülkeleri tek tek saydı.

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Kalyoncu'ya göre ihracat yapılan ülkelerin başında Amerika, Almanya ve İspanya geliyor. Amerika Birleşik Devletlerine bu dönemde gerçekleştirilen bal ihracatının 3 milyon 963 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Kalyoncu ikinci sırada 3 milyon 126 bin dolar ile Almanya'nın geldiğini söyledi.

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Bal ihracatında geçen yıla göre farklı olarak birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Kalyoncu, bu ülkelerin Slovenya, Filipinler, Çekya, Fransa, Arnavutluk, Nepal, İsviçre ve Fas'a da bu dönem bal satıldığını beirtti.

Kalyoncu, bal ihracatını artırmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, bu kapsamda Avrupa Birliği ülkeleri ve Japonya'nın hedef pazar olarak belirlendiğini kaydetti.

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