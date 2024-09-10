Türk bankalarına baskının arkasından ABD çıktı! Finans piyasasını karıştıran kulis

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rusya’ya sevkiyat yapan firmaların Türk bankaları tarafından daha fazla zorlandığını, bazılarının transferinin engellendiğini hatta hesapların kapatıldığını iddia etmişti.

Aleksey Yerhov, “Bu müşteriler aktif bir şekilde tespit ediliyor ve transferleri engelleniyor ya da hesapları tümden kapatılıyor” şeklinde konuşmuştu.

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RUSYA’YA ÖRTÜLÜ YAPTIRIMDA ABD ETKİSİ İDDİASI

Yerhov’un açıklamalarının ardından Sputnik’e konuşan bir kaynak “ABD’nin Rusya’ya yönelik son yaptırımları bağlamında hâlihazırda devlet olsun özel olsun bankalarımız ABD’nin artan baskısıyla karşı karşıya. Rusya’ya ve Rusya’dan yapılan tüm transfer kaynakları denetleniyor. Rusya ve vatandaşlarına ait banka hesapları merkez ofislerinin artan kontrolü altında açılıyor” diye konuştu.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI VE TÜRKİYE'NİN DURUMU

Rusya, Ukrayna ile devam eden savaşın ardından Batılı ülkeler tarafından uygulanan mali yaptırımlar nedeniyle uluslararası ödemelerde ciddi sorunlar yaşıyor. Bu yaptırımlar, Rus ekonomisini ve dış ticaretini zor duruma sokarken, özellikle finansal işlemler ve para transferleri üzerindeki etkisi dikkat çekiyor. Kremlin, bu yaptırımların Türk bankaları ile yapılan işlemleri de etkilediğini ve iki ülke arasındaki finansal transferlerde aksaklıklara neden olduğunu bildirmişti.

Geçen Şubat ayında Rusya, Türk bankalarının Rus müşterilere yönelik uyguladığı kuralları sıkılaştırdığını ve iki ülke arasında ortak bir çözüm üzerinde çalışıldığını duyurmuştu. Ancak bu durum, Rusya'nın Türkiye, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ana ticari ortaklarıyla olan finansal işlemlerini de önemli ölçüde yavaşlattı. Özellikle Türkiye, Rusya’ya karşı Batı’nın yaptırımlarını resmi olarak benimsemese de, Rusya ile çalışan Türk bankalarına yönelik ikincil yaptırımların uygulanabileceği uyarısında bulunulmuştu.

ABD, Nisan 2023'te aralarında Türkiye merkezli en az dört şirketin de bulunduğu 120'den fazla şirket ve kişiye, Rusya'ya yönelik yaptırımları deldikleri gerekçesiyle yaptırım uyguladı. Bu durum, Türkiye’nin Rusya ile ticari ilişkilerinde dikkatli adımlar atmasını gerektirdi. Türk bankaları ve şirketleri, Batı'nın yaptırımlarını ihlal etmeme konusunda baskı altına girerken, bir yandan da Rusya ile olan ticari ilişkilerini sürdürme çabasında bulunuyorlar.

Rusya, Batılı mali yaptırımların etkisini azaltmak için alternatif ödeme sistemleri ve finansal ortaklıklar arayışına girdi. Çin, Hindistan ve BAE gibi ülkelerle yerel para birimlerinde ticaret yapma girişimleri, bu sürecin bir parçası olarak öne çıkıyor. Ancak bu ülkelerle yapılan ticaretin de zaman zaman Batılı yaptırımlar nedeniyle engellerle karşılaştığı belirtiliyor. Özellikle bankacılık işlemlerindeki sıkı kontroller ve uluslararası para transferlerindeki zorluklar, Rusya'nın dış ticaretinde önemli aksamalara yol açıyor.

Rusya'nın Türkiye ile finansal ilişkilerinde karşılaşılan sorunlar, her iki ülke için de stratejik bir önem taşıyor. Rusya, Türkiye'yi Batı yaptırımlarının etkisini hafifletmek için önemli bir ticaret ortağı olarak görürken, Türkiye ise enerji ve ticaret ilişkilerinde Rusya ile dengeli bir politika izlemek zorunda kalıyor. Bu nedenle, iki ülke arasında finansal ve ticari ilişkileri sürdürebilmek adına yeni çözümler ve stratejiler geliştirilmesi bekleniyor.