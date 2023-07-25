Türk çift taksiler almayınca yabancı taklidi yaptı. 200 lira isteyen taksici Türk olduklarını öğrenince kaçtı

İstanbul Fatih'te bir Türkleri taksisine almadı. Binecek taksi bulamayan Türkler yabancı taklidi yaptı. Taksici 80 liralık yol için 200 lira isteyince Türkler videoya çekip durumu sosyal medyadan ifşa etti.

Türk çift taksiler almayınca yabancı taklidi yaptı. 200 lira isteyen taksici Türk olduklarını öğrenince kaçtı

Editör: Ersoy ÖZDEM

İstanbul'da taksicilerin bazıları artık bilerek Türk yolcu almıyor. Turistleri ve yabancıları özellikle müşteri olarak seçen taksiciler Türklere zor anlar yaşatıyor.

Taksicilerin Türkleri araçlara almayışı tartışmalara sebep olurken ilginç bir olay yaşandı. İstanbul'da kendilerine taksi bulamayan bir çift yaşadıkları skandal olayı cep telefonuyla kayıt altına aldı.

TAKSİCİ 80 LİRALI YOLA 200 LİRA İSTEDİ

Yabancı taklidi yaparak taksiciyle anlaşan çift, 80 liralık yola 200 lira ücret istenince tepki gösterdi.

Fahiş fiyat isteyen taksicinin konuşması ve el-kol hareketleri tepki topladı.

İstanbulluların ulaşım sıkıntısının bitmediğini gösteren video, aynı zamanda taksi denetimlerinin yetersizliğini de gözler önüne serdi.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler viral olurken vatandaşlar "çok doğru bir tespit, taksiciler artık müşteri seçiyor" yorumunda bulundu.

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