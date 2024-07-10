Türk dalgıçlar köpek balıklarıyla burun buruna geldi! Tek hareketleri hayatlarını kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türk dalgıçlar köpek balıklarıyla burun buruna geldi! Tek hareketleri hayatlarını kurtardı

Hatay'da arkadaşlarıyla birlikte Akdeniz derinliklerine dalan dalgıç Akın Rıdvanoğlu, köpek balığı sürüsüyle burun buruna gelirken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Dalgıçları, köpek balıklarına verdikleri yem kurtardı.

Yer üstü zenginliğiyle dikkat çeken Hatay'ın kıyıları, biyolojik çeşitliliğiyle de birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Dalgıç Akın Rıdvanoğlu, Akdeniz’in derinliklerine Samandağ ilçesinde daldı. Rıdvanoğlu ve ekibi, dalışta köpek balığı sürüsüyle karşılaşırken, nefes kesen anları tepe kamerasıyla kayıt altına aldı.

"KÖPEK BALIKLARINA DENK GELDİK"

Eşsiz görüntüler kaydeden Akın Rıdvanoğlu, “Hafta sonu arkadaşlarla beraber Karamağara dediğimiz bölgede bir dalış gerçekleştirdik. Dalışta bir balık kalabalığı dikkatimizi çekti. Biraz daha derine indiğimizde orada köpek balıklarına denk geldik. Bu bizi biraz daha heyecanlandırdı, biraz daha yaklaşmak istedik bize zarar vermeyeceklerini düşündük ki zaten de öyle oldu. Karınlarının tok olduğunu düşündüğümüzden dolayı bizle çok ilgilenmediler. Zaten biz kendilerine yem dağıttık" dedi.

"CAMGÖZ ASLINDA EN TEHLİKELİ KÖPEK BALIKLARINDAN BİRİDİR"

Rıdvanoğlu, "Balıkları da denize saldık biraz bundan dolayı görüp de çekmek istedik. Aslında hem heyecan verici hem de korkutucu bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Camgöz aslında en tehlikeli köpek balıklarından biridir. Bu cins aç değilse hiç saldırı yapmaz hiç saldırı gerçekleşmez ama aç ise direkt ne görürse hangi canlıya denk gelirse direkt saldırı yapıp onu parçalama veya yeme atağında bulunacaktır” diye konuştu

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