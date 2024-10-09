Türk Devletleri arasında Dijital İpek Yolu. Fintek İş Birliği Platformu resmen kuruldu

Törene, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, Azerbaycan Fintek Derneği (AzFina) Başkanı Ruslan Talibov, Özbekistan Fintek Derneği Başkanı Nargis Dustmatova, ASPO Genel Sekreteri Yuliya Salekhova ve Kırgızistan E-Ticaret Derneği Başkanı Aybek Kurenkeev katılım sağladı.

“MODERN DÜNYANIN DİJİTAL İPEK YOLUNU İNŞA ETMEK BİR ARADAYIZ”

Törende konuşan TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, platformun finansal teknolojilerde Türk Devletleri arasındaki dayanışmayı ve iş birliğini kuvvetlendirecek büyük bir hamle olduğunu belirtti.

Bilgetekin, "Dijital İpek Yolu" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı: “Geçmişimizin köklü ve sağlam temelleri üzerinde, modern dünyanın gerekliliklerini yerine getirecek bir Dijital İpek Yolu’nu inşa etmek için bir aradayız. Bu platform, sadece Türk Devletleri arasındaki iş birliğini değil, Avrupa'dan Çin’e kadar uzanan coğrafyada yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bilgetekin, "Son döneme baktığımızda, hükümetlerimizin de bir politika olarak bu yakınlaşmayı teşvik ettiğini ve bu yönde önemli adımlar attığını görüyoruz. Türkiye’nin Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile olan ilişkileri, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında giderek güçleniyor. Ekonomik, kültürel, askeri ve enerji alanlarındaki stratejik iş birlikleri, ülkelerimiz arasındaki bağları daha da pekiştiriyor." dedi. Bilgetekin, bu süreçte Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon ve çabalarının büyük katkısı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da uzun yıllardır üzerinde hassasiyetle durduğu bu amaçlar, bizim de hedeflerimizdir. Bu vesileyle, kendilerine, sektöre verdikleri destek ve gösterdikleri liderlik için en içten şükranlarımı sunarım." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgetekin, "Bu platform ile sadece finansal sistemlerimizi uyumlu hale getirmekle kalmayacak, aynı zamanda genç ve dinamik nüfusumuzun potansiyelini de ortaya koyacağız. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyerek, fintek ekosistemimizi küresel rekabetin öncü oyuncularından biri haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

“BİRLEŞİP YÜKSELMEK YÜKSELİP BİRLEŞMEKTEN DAHA İYİDİR”

Azerbaycan Fintek Derneği (AzFina) Yönetim Kurulu Başkanı Ruslan Talibov, “Platformu yalnızca bizim bölgesel, sektörel iş birliğimizi olarak görmemek; aynı zamanda dili, medeniyeti ve kökeni bir olan ülkelerimizin yeni bir seviyeye geçmesine, gelişmesine fırsat tanıyacak yeni bir alan olarak tanımlamak, görmek gerekir. Bizim bugün kardeş Türkiye’nin girişimiyle başlattığımız kardeş Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan birlikte devam ettireceğimiz bu platform hem bölgesel iş birliğine hem de devletlerimizin, hükümetlerimizin en yüksek seviyede başlattıkları emeklerin devamı olacaktır. Sözlerimin özeti olarak bugün attığımız bu adım birleşerek yükselmenin, yükselerek birleşmekten daha iyi olduğunun göstergesidir.” dedi.

TECRÜBE AKTARIMI KONUSUNDA BURADAN DAHA GÜVENİLİR BİR PLATFORM YOK

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (CBFO) Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Türk dünyası olarak, olabilecek bütün alanlarda bir ortaklık oluşturmak zorunda olduklarını belirterek, dünyanın mevcut gidişatında ayakta kalınacaksa ancak bir aile olarak ayakta kalınabileceğini söyledi.

Hiçbir ülkenin tek başına ayakta kalmasının artık mümkün olmadığına vurgu yapan Aşan, "Bizim bir arada olup da ayakta kalacağımız, birbirimize sırtımızı dayayıp mücadele vereceğimiz en yakın, en sağlam ailemiz de Türk ailesi. Olabilecek en küçük alanda bile muhakkak aramızda birlikler ve ortaklıklar oluşturmamız lazım. Bugün imza törenini gerçekleştirdiğimiz “Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu” da bu fırsatlardan bir tanesi. Tabii bu platform çok daha gelişecek, büyüyecek." dedi.

Göksel Aşan, yapılacak daha çok iş olduğuna dikkat çekerek bu platformdaki bütün ülkelerin fintek alanında aynı düzeyde olmadığı söyledi.

Aşan, “Elbette tekrar söylüyorum, daha tecrübeli olanlarımız var, daha fazla yol almış olanlarımız var. Belki düzenlemeleri, kurumsal altyapıları daha gelişmiş olanlar var ama onlar bütün bu bilgi ve birikimlerini, bütün o tecrübelerini çok rahatlıkla diğer muhataplara bir şekilde iletecekler ve hızlıca bütün eksiklerini kapatıp oradan inşallah devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin’in, AzFina Başkanı Ruslan Talibov’un, Kazakistan Ödeme Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri Yuliya Salekhova’nın, Kırgızistan E-Ticaret Derneği Başkanı Aybek Kurenkeev’in ve Özbekistan Fintek Derneği Başkanı Nargis Dustmatova’nın imzalarıyla Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu resmen ilan edilmiş oldu.

İmza töreni sonrasında gerçekleştirilen panelde, Türk Devletleri arasında fintek ve ödemeler ekosisteminin güçlendirilmesi ile iş birliği fırsatları derinlemesine masaya yatırıldı.

CBFO Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak’ın moderatörlüğünde düzenlenen bu panelde, platformun altında imzası bulunan başkanlar, bölgesel ve küresel düzeyde finansal teknolojilerde ortak stratejiler belirlenmesi, dijital ödemeler, sınır ötesi iş birlikleri ve regülasyonların uyumu gibi kritik konularda görüşlerini paylaştılar. Katılımcılar, ülkeler arasındaki bilgi paylaşımını artırmanın yanı sıra, fintek sektöründeki yeni girişimler ve inovatif projeler için atılabilecek ortak adımlar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Panel, Türk Devletleri'nin fintek alanında küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmesi için atılması gereken adımlara dikkat çekerek, gelecekteki iş birliklerinin çerçevesini belirlemeye ilişkin verimli bir tartışma ortamı sundu.