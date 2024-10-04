Türk Devletleri Teşkilatı ve Siber Güvenlik

21. yüzyılın başından itibaren hızla gelişen teknolojiler, devletlerin güvenlik anlayışını ve stratejik yaklaşımlarını değiştirmiştir. Geleneksel savaş alanları kara, deniz, hava ve uzay ile sınırlı kalırken, bu alanlara ek olarak siber uzay, uluslararası güvenlik politikalarının yeni ve vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Siber uzay, yalnızca bir bilgi paylaşım alanı değil, devletlerin kritik altyapılarına, ekonomik sistemlerine ve toplumsal düzenlerine yönelik tehditlerin şekillendiği karmaşık bir operasyon sahasıdır.

TDT, Türk dili konuşan ülkeler arasında kültürel, siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmayı hedefleyen bir uluslararası örgüt olarak kurulmuştur. Sadece kültürel bağları güçlendirmekle kalınmamalı, güvenlik alanında da ortak stratejiler geliştirme yolunda adımlar atılmalıdır.

TDT’ye üye ülkeler arasında sadece kültürel ve ekonomik bağları güçlendirmekle kalmayıp, güvenlik konularında da ortak politikalar üretmeyi amaç edinmelidir. Bu kapsamda, siber güvenlik, TDT'nin güvenlik stratejileri arasında önemli bir yer tutmalıdır. Teşkilat, üye devletlerin siber tehditlerle mücadele edebilmesi için ortak bir strateji geliştirmeli ve bu alandaki iş birliğini artırmayı hedeflemelidir.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), üye devletlerin ortak güvenlik çıkarlarını koruma ve bu alanda iş birliğini güçlendirme amacıyla siber güvenliği stratejik bir öncelik hâline getirmelidir.

Siber güvenlik, yalnızca ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de önem arz etmektedir. Devletler, siber saldırılara karşı savunmalarını güçlendirmek için birbirleriyle bilgi ve teknoloji paylaşımında bulunmak zorundadır. TDT üye ülkeleri arasında siber güvenlik konusunda iş birliği yapılması, üye devletlerin ortak çıkarlarını koruma ve bölgede istikrarı sağlama açısından büyük önem taşımaktadır.

TDT Üye Devletlerinin Siber Güvenlik Kapasiteleri…

TDT üyesi ülkeler olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci üye Türkmenistan, farklı seviyelerde siber güvenlik kapasitelerine sahiptirler. Türkiye, NATO'nun bir üyesi olarak siber güvenlik konusunda önemli deneyim ve kapasiteye ulaşmıştır. NATO'nun siber güvenlik stratejileri ve NATO ile yapılan iş birliği, Türkiye'nin siber tehditlere karşı güçlü bir savunma mekanizması geliştirmesine yardımcı olmuştur. Özellikle NATO'nun Müşterek Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi'ne (CCD COE) katılımı, Türkiye'nin bu alandaki kapasitesini artırmıştır.

Diğer TDT üyesi ülkeler, siber güvenlik konusunda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Örneğin, Azerbaycan, petrol ve doğal gaz gibi stratejik kaynaklara sahip olması nedeniyle siber saldırılara karşı oldukça savunmasızdır. Enerji altyapılarına yönelik siber tehditler, Azerbaycan'ın ulusal güvenliği için büyük bir risk teşkil etmektedir.

Kazakistan ise büyük bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen siber güvenlik kapasitesini henüz yeterince geliştirememiştir.

Diğer üye ülkeler Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan; ekonomik ve teknolojik olarak gelişmekte olan ülkeler oldukları için siber güvenlik konusunda daha sınırlı kaynaklara sahiptirler.

Siber Güvenlik İş Birliği ve Ortak Stratejiler…

TDT üye devletleri siber güvenlik konusunda iş birliği yaparak birbirlerinin tecrübelerinden faydalanabilir ve ortak tehditlere karşı daha etkin bir savunma stratejisi geliştirebilirler.

Eğitim ve Kapasite Geliştirme: TDT, üye ülkeler arasında siber güvenlik konusunda uzman yetiştirilmesi için eğitim programları düzenleyebilir. Türkiye'nin sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimi diğer üye ülkeler için önemli bir kaynaktır. Siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesi ve siber tehditlerle başa çıkabilme kapasitesinin artırılması için ortak eğitimler yapılmalıdır.

Bilgi ve Teknoloji Paylaşımı: Siber saldırılara karşı savunma stratejileri geliştirmek için bilgi ve teknoloji paylaşımı büyük önem taşımaktadır. TDT, üye ülkeleri arasında siber tehditlerle ilgili istihbarat paylaşımı yapılmalı ve siber güvenlik teknolojileri konusunda iş birliği sağlanmalıdır.

Ortak Tatbikatlar ve Simülasyonlar: TDT, üye ülkeler arasında siber güvenlik tatbikatları düzenlenerek siber saldırılara karşı ortak savunma mekanizmaları geliştirebilir. Tatbikatlar üye ülkelerin siber güvenlik kapasitelerini test etme ve geliştirme fırsatı sunacaktır. NATO'nun düzenlediği Locked Shields benzeri tatbikatlar, TDT'nin siber güvenlik stratejilerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

Kritik Altyapıların Korunması: TDT, üye ülkelerin enerji, ulaşım, bankacılık ve iletişim gibi kritik altyapılarını korumak için ortak savunma stratejileri geliştirilmelidir. Bu altyapılar siber saldırılara karşı oldukça savunmasızdır. Bu yüzden üye ülkelerin iş birliği yapmaları çok önemlidir.

TDT’nin gelecekte siber güvenlik alanındaki stratejileri, üye devletler arasında daha güçlü bir iş birliği ve ortak savunma mekanizmaları geliştirilmesine dayanmalıdır.

Siber Güvenlik Merkezi Kurulması: TDT, üye devletlerin siber tehditlerle mücadele kapasitelerini artırmak için Ankara’da, bir Siber Güvenlik Merkezi kurulmalıdır. Üye devletler arasında bilgi ve teknoloji paylaşımını kolaylaştıracak ve ortak savunma stratejileri geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Gaspıralı İsmail Bey’in dediği gibi, “Dilde, fikirde, işte birlik!”

Not: KKTC’nin Türkiye’den ayrı görülmediği, Macaristan’ın da NATO üyesi olduğu için sürece dahil edilmemiştir.