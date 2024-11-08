Güney Kore'de siber güvenlik çizgisi

Güney Kore’de siber güvenlik gündemi hiç olmadığı kadar hararetli. Ülkede bir süredir zaten uyarılar havada uçuşuyordu ama bu kez ipler ciddi anlamda gerildi.

Birkaç gün önce Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın resmî internet sitesi hedef alındı. Günlerden 5 Kasım Salı, saat 17.30 civarları, bakanlığın sayfası, oldukça geniş çaplı bir DDoS saldırısına maruz kalıyor ve yoğun trafikten dolayı çöküyor.

Düşünsenize, bir anda bakanlıklar arası tüm dijital kanallarda alarm zilleri çalmaya başlıyor. Sadece Savunma Bakanlığı değil, Güney Kore Bilgi Kaynakları Servisi'nin de belirttiğine göre diğer birçok bakanlık sitesi de benzer saldırılara maruz kalıyor.

Neyse ki yetkililer, saldırganların IP adreslerini engelleyerek hasarı bir süreliğine kontrol altına almayı başarıyorlar. Ama tehlikenin geçmiş olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü işin içinde ciddi bir güvenlik açığı, belki de daha büyük bir tehdit potansiyeli var.

Saldırının arkasında kim var?

Güney Kore'nin en yüksek güvenlik mercileri bu sorunun peşine düşmüş durumda. Yine aynı gün, Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde de bağlantı problemleri yaşanınca, Siber Operasyonlar Komutanlığı devreye giriyor.

Kısacası, iş artık daha karmaşık bir hâle bürünüyor. Yetkililer, konunun ardındaki güçleri aydınlatmak için çalışmaya devam ederken, saldırıların Kuzey Kore bağlantılı olabileceği yönünde spekülasyonlar da dolaşıyor.

Zaten, Güney Kore’nin siber güvenlik gözlemcisi, uzun zamandır Kuzey Kore’nin olası saldırılarına karşı ülkenin dikkatli olması gerektiğini söylüyordu. Uyarılar şu anda da yerel kuruluşlara veri koruma hazırlıklarını artırmaları yönünde...

Ülkelerarası gücün göstergesi

Dijital çağın beraberinde getirdiği avantajlar bir yana, bu tür olaylar bize kırılganlığımızı her an hissettirebiliyorlar. Sadece bir anlık bir açık, savunmasız olduğumuzu göstermeye yetiyor. Devletlerin güvenliğinden sorumlu merciler bile saldırıya uğrayabiliyorsa, diğer kurumların da ciddi bir tehdit altında olduğunu unutmamak gerekiyor.

Böyle bir çağda, devletler arası ilişkiler, toprak sınırlarından çok artık dijital dünyada mı şekillenecek?

Görünen o ki, siber güvenlik artık sadece bir güvenlik meselesi değil; ülkeler arası gücün bir göstergesi hâline geliyor.

Bu olaydan çıkarabileceğimiz en temel ders şu: Güvende hissetmek, aslında hazırlıklı olmakla eş anlamlı. Gerek kamu gerekse özel sektörde, veri güvenliğine yapılan yatırımlar artık bir lüks değil, bir zorunluluktur.

Güney Kore bu sınavdan ne kadar başarıyla çıkacak göreceğiz.

Dijital dünyada barış, en az fiziki dünyadaki kadar kırılgan.

........

Not: “Siber İstihbarat / Kapımızdaki Siber Tehlike” çok yakında tüm kitapçılarda!..