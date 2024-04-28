Türk dönerine Avrupa’da geleneksel ürün tescili geliyor

Avrupa Komisyonu'nun Resmi Gazete'de yayınladığı karara göre, dönerin sığır, koyun veya tavuk etinin ince ve yatay biçimde dilimlenmiş şekilde kesilerek bir şiş üzerinde sabitlendiği, bunun dikey olarak kendi ekseni etrafında dönerek ateşte pişirildiği bilgisi verildi.

İlanda, dönerin pişirme öncesi etlerin yoğurt veya süt, biber veya domates püresi, tuz, çeşitli ot ve baharatlardan oluşan bir karışımla terbiye edildiği ve et katmanları arasına yatay olarak dilimlenmiş yağ yerleştirildiği ifade edildi.

Dönerin Osmanlı döneminden günümüze uzanan köklü bir lezzet olduğu ve Türklerin Avrupa'ya göç etmesiyle birlikte dönerin Avrupa ve diğer ülkelere yayıldığı belirtildi. Dönerin Avrupa'da popüler bir sokak yemeği haline geldiği vurgulandı ve döner tabirinin pişirme tekniğiyle ilgili olduğu kaydedildi.

İlanın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasıyla dönerin AB tarafından "Geleneksel Ürün Adı" tescil sürecinin ilk adımı atılmış oldu. Döner, tescil edildikten sonra Türkiye'den AB'de tescillenen ilk geleneksel ürün adı olacak. Uluslararası Döner Federasyonu da bu gelişmeyle ilgili bir basın açıklaması düzenledi.

Uluslararası Döner Federasyonu Baş Danışmanı Huriye Özener, tescil sürecinin önemine değinerek, dönerin kültürler arası kaynaşmayı sağladığını ve Osmanlı döneminden gelen bir lezzet kültürü olduğunu belirtti. Özener, Türklerin Avrupa'ya göç etmesiyle dönerin Avrupa ve diğer ülkelere yayılmasının önemine vurgu yaptı ve dönerin toplumsal alışveriş ve kültürel birlikteliğe katkı sağladığını ifade etti.